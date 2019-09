Fronte freddo in arrivo sulla penisola

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Roma - L'attesoin discesa dal Nord Europa e sospinto da fresche correnti di origine artica è ormai giunto verso i confini italiani e ad inizio giornata (mercoledì) sta dando luogo ai primi temporali sull'alto Adriatico con locale coinvolgimento della costa veneta ed in particolare della Laguna Veneta. Sul resto d'Italia ancora nulla di fatto, a parte un aumento della nuvolositàVal Padana, in Liguria, alto Tirreno e Sardegna. Tra giovedì e venerdì ilsi porterà verso sud, fino a raggiungere i settori ionici. Ma vediamo come evolverà ilnel corso della giornata. METEO PROSSIME ORE. Ulteriore intensificazione della nuvolosità al Nord in mattinata, ma sarà soprattutto dal pomeriggio che i fenomeni cominceranno ad intensificarsi in modo più vistoso, con piogge e temporali in estensione da est ...

MeteoInDiretta : Temporaneo indebolimento anticiclonico sulla nostra Penisola a causa del transito di un fronte freddo proveniente d… - Barcellonameteo : Meteo MARCHE - Estate settembrina agli sgoccioli, PIOGGIA e netto CALO TERMICO in arrivo: FRONTE FREDDO IN DISCESA… - CentroMeteoITA : #METEO: fronte #FREDDO in transito con calo delle #temperature e #maltempo in #ITALIA -> -