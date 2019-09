Fiat Panda Trussardi | pop chic

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Ladiventa, seguendo le orme della 500, con una nuova versione speciale chiamata, nata dalla collaborazione tra due marchi che hanno fatto la storia nei rispettivi settori, portando il meglio del Made in Italy nel mondo. Laè dunque la prima operazione di co-branding che coinvolgee una casa di moda. La citycar torinese mantiene così la sua vocazione funzionale, aggiungendo un carattere cool. «Lavanta 39 anni di successi. È l'auto più venduta in Italia da sei anni e la city car più venduta in Europa dal 2003. Sette milioni e mezzo di unità vendute, di cui cinque milioni ancora in circolazione - ha detto il numero uno diOlivier François - e, allo stesso tempo, è l'auto dei record: è stata la prima city car a quattro ruote motrici, il primo SUV urbano e la prima auto a scalare l'Everest». E Tommaso Trussard ...

ALIANG69507894 : RT @Fiat_IT: Siete pronti a incontrare la Panda più glamour di sempre? La Nuova Panda Trussardi vi sta aspettando. #Fiat #PandaVesteTrussar… - DiegoNorelli : #FiatPanda arriva la versione #luxury luxury firmata #trussardi @Fiat_IT @TrussardiNews - fabiopetrocelli : RT @sole24ore: Fiat #Panda, arriva la versione luxury firmata #Trussardi -