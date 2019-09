E Sala attacca | «Matteo non sa stare in gruppo | vuole  un sistema che risponda a lui»

MaraFasone attacca TereSalangella : 'Se non fosse stato per me non trovava il fidanzato' : L'ex tronista di Uomini e Donne Mara Fasone non ha avuto un percorso molto semplice all'interno degli studi del talk show di Maria De Filippi. La ragazza, infatti, non è mai riuscita a riscuotere una grande simpatia tra i telespettatori e, soprattutto, tra i presenti in studio. Molte volte è stata accusata di essere solo alla ricerca di un uomo benestante in grado di mantenerla. Le numerose controversie che, ogni volta, era costretta a gestire ...