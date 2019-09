Cremona : coniugi consumano rapporto sessuale in area giochi bimbi - denunciati : Milano, 18 set. (AdnKronos) – Sono stati sorpresi su una panchina di un’ area giochi di Piazza Roma, a Cremona , mentre consumavano un rapporto sessuale . Una coppia di coniugi , lui artigiano e lei insegnante entrambi di 48 anni, sono stati denunciati ai carabinieri da alcuni cittadini che hanno notato i due che consumavano il rapporto prima in un casetta di legno per i bambini e poi sulla panchina. Gli stessi sono stati ripresi ...

Cremona - fanno sesso all'aperto nell'area bimbi - denunciati coniugi 48enni : Forse non immaginavano che, a quell'ora, qualcuno li avrebbe potuti vedere. Oppure non hanno saputo contenere la passione che, evidentemente, li ha travolti in un parco in piena città. Hanno fatto sesso all'aperto, in un parco giochi per bambini. È accaduto questa notte, intorno all'una, tra via Cesare Battisti e piazza Roma, nelle vicinanze di numerose abitazioni a Cremona. Così, una coppia di coniugi di 48 anni, un artigiano e un'insegnante, ...