Champions | Barella salva brutta Inter | solo pari con Slavia

Inizia male l’avventura in Champions dell’Inter salvata da un gran tiro di Barella al 90’ : Inter-Slavia Praga 1-1. Inizia male l’avventura in Champions dell’Inter salvata da un gran tiro di Barella al 90’. Un gol,

Champions - Inter parte col freno : 1-1 con Slavia Praga - Barella salva Conte al 92' : Padrona in Italia, non ancora in Europa. L'Inter inizia il cammino stagionale in Champions League con un pareggio confezionato con il brivido. Lo Slavia Praga, sulla carta l'avversaria più abbordabile del girone, esce dalla trasferta di San Siro con una prova gagliarda e un pareggio (1-1) ma fino al

VIDEO Inter-Slavia Praga 1-1 - Champions League : highlights - gol e sintesi. Olayinka gela San Siro - Barella pareggia nel recupero : L’Inter ha pareggiato contro lo Slavia Praga per 1-1 nella partita d’apertura della Champions League 2019-2020 di calcio, i nerazzurri hanno sofferto terribilmente contro l’avversaria sulla carta più debole del girone e ora la corsa verso la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione continentale per importanza si fa difficile. I padroni di casa hanno faticato in fase di costruzione di gioco, hanno avuto ...

Calcio - Champions League 2019-2020 : Inter-Slavia Praga 1-1 - Barella salva i nerazzurri in pieno recupero : Esordio deludente per l’Inter nella Champions League 2019-2020 di Calcio, i nerazzurri hanno pareggiato a San Siro contro lo Slavia Praga: doveva essere l’incontro più semplice della fase a gironi e invece la capolista della Serie A è andata in difficoltà di fronte al proprio pubblico, il pareggio per 1-1 non può soddisfare la formazione di Antonio Conte che si vede complicata la corsa verso la qualificazione agli ottavi di finale. ...

Champions - l’Inter pareggia 1-1 in casa con lo Slavia Praga. Barella evita la sconfitta : Comincia maluccio l’avventura in Champions per l’Inter di Conte. Ma poteva andare decisamente peggio. Nel girone con Barcellona e Borussia Dortmund, i nerazzurri evitano la sconfitta solo grazi al maxi recupero concesso dall’arbitro: otto minuti. Comunque un pareggio interno contro quella che sulla carta è la squadra più debole del girone: lo Slavia Praga. Rete di Olayinka a metà ripresa e poi, appunto, quella dell’ex ...