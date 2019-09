Biglietti in prevendita per i concerti di Roberto Vecchioni in autunno

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Sono ufficiali idi, annunciati dopo la leg primaverile che aveva organizzato per il supporto del nuovo album che contiene anche il duetto con Francesco Guccini per il brano dedicato all'ex pilota di Formula 1 Alex Zanardi, oggi pilota paraolimpico. Isono insu TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. La distribuzione avverrà secondo le modalità abituali, con consegna tramite corriere espresso o con ritiro sul luogo dell'evento. In questo caso, è necessario presentarsi in cassa con la ricevuta ottenuta al momento della transazione TicketOne e con un documento d'identità valido. I nuovirappresentano la seconda parte della tournée che il Professore ha voluto proporre per il nuovo album di inediti che ha voluto intitolare L'Infinito. Di seguito, il calendario completo degli eventi dial via dal ...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: Biglietti in prevendita per i concerti di @RVecchioni in autunno - OptiMagazine : Biglietti in prevendita per i concerti di @RVecchioni in autunno - MarcoMa44862027 : RT @SassuoloUS: ??? In corso la prevendita dei biglietti per #SassuoloSpal: scopri prezzi e modalità di acquisto cliccando su -