Arrow 8 | Thea ritorna nella serie come regular

Fonte : ilnotiziangolo

(Di mercoledì 18 settembre 2019)8 ci regala un’altra bella notizia: l’attrice Willa Holland ritorneràtv in occasione dell’ottava stagione. Rivestirà ancora una volta i panni della suache,sanno bene i fan, è la sorella di Oliver (Stephen Amell).8 si prepara quindi a rispondere a tutti i punti interrogativi rimasti aperti. Sappiamo già che la Holland non sarà l’unico ritorno, dato che nei nuovi episodi rivedremo di nuovo Roy (Colton Haynes).8 promuove il ritorno di fiamma frae Roy? Willa Holland ha detto sì: la vedremo per più di un episodio nel nuovo capitolo di Freccia Verde. La sorella di Oliver è entrata nel cast per la prima volta nel corso del quinto capitolo, mentre ha lasciato del tutto l’ala protettiva del protagonista solo nel settimo. Dopo aver tribolato a causa della sua natura sanguinaria,ha deciso di lasciare la città e ...

Gingy7891 : Torna Thea nella season 8!!!! Adoroooooo!!!!! ??????#Arrow - mrapi85_monica : Sarebbe fighissimo se tornassero Slade e Malcolm nel finale della stagione ma è solo un 'sarebbe' purtroppo. Arrow… -