Splatterhouse | Klonoa e molti altri potrebbero tornare in dei remaster made in Bandai

Bandai Namco avrebbe in programma alcuni remaster - compresi quelli di Klonoa e Splatterhouse : Un nuovo report suggerisce che Bandai Namco avrebbe in programma alcuni remaster di classici titoli.Un account Twitter che risponde al nome di Piercesword ha rivelato che Bandai Namco Entertainment ha depositato cinque marchi con la dicitura Encore, indicando che potrebbero essere giochi che riceveranno un trattamento remaster.Tra i giochi troviamo Genpei Touma Den Encore (conosciuto come Samurai Ghost su TurboGrafx 16) e Wagyan Land Encore ...