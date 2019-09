Pensioni | Tridico Inps | ‘Quota 100 resterà nel triennio sicuramente’

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 17 settembre 2019) La riforma dellee le questioni legate al lavoro rimangono al centro dell’agenda politica, economica e sindacale in vista del varo della nuova legge di Bilancio dalla quale si attendono risposte anche sul fronte delle politiche sociali. L’attenzione, nelle ultime ore, è in particolare rivolta alla Quota 100, la nuova formula per la pensione anticipata a 62 anni con 38 anni di contributi, e il reddito di cittadinanza, il sussidio per i disoccupati che prevede anche percorsi di formazione finalizzati all’inserimento nel mondo del lavoro. Le due misure simbolo del governo gialloverde messe in qualche modo in discussione dal nuovo governo giallorosso, visto che nei giorni scorsi si è parlato di possibili modifiche.Quota 100 e reddito di cittadinanza, le rassicurazioni del presidenteLa Quota 100 e il reddito di cittadinanza resteranno "nelsicuramente", ha ...

