Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2019) Roma, 17 set. (AdnKronos) – “Su Il Foglio di oggi il simpatico Richetti avverte di ‘diffidare diche in questo momento è undi’. Lo ringrazio per l’attenzione, ma io nonnéné palese di nessuno e, dopo tanti anni di vita parlamentare, non mi interessano le dinamiche del Pd, partito a cui peraltro non appartengo”. Lo dice in una nota Pier Ferdinando.“è vero invece che ho sempre stimato e stimo, che ritengo uno dei pochi leader presenti oggi nella politica italiana. Peraltro, come tutti i leader, è notoriamente alieno ai consigli”.L'articolo, ‘stimoma nonnéné palese’** CalcioWeb.

TV7Benevento : **Pd: Casini, 'stimo Renzi ma non sono consigliere né occulto né palese'**... - Rosella29755048 : RT @PatriziaRametta: RENZI STACCHERA’ 31 PARLAMENTARI DOPO LA LEOPOLDA E LANCERA’ UN’OPA SU FORZA ITALIA PER CREARE UN MOVIMENTO CENTRISTA… - PicchioRocca : RT @PatriziaRametta: RENZI STACCHERA’ 31 PARLAMENTARI DOPO LA LEOPOLDA E LANCERA’ UN’OPA SU FORZA ITALIA PER CREARE UN MOVIMENTO CENTRISTA… -