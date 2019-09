Boban e la frecciata a Giampaolo | «I giocatori bravi si ambientano in due allenamenti

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 17 settembre 2019) Zvoneè uno che non le manda a dire. Da sempre. Adesso è Chief Football Officer del Milan. Che in soldoni vorrà dire che è il dirigente tecnico più alto in grado. Il Milan ha fatto sei punti in tre partite. Due vittorie consecutive dopo la sconfitta di Udine. E infatti ieri ha dichiarato: «I punti sono stati fatti, speravamo di essere più avanti sul piano del gioco». Poi la domanda sui nuovi arrivi. Anche domenicasi è affidato alla vecchia guardia, almeno per quel che riguarda la formazione titolare. Un solo cambio effettuato: Rebic al posto di Paqueta. Alla domanda: vedremo piùnuovi nel derby? la risposta è stata: «chiedete a, è lui l’allenatore». E quindi la: Tutti pensano che l’ambientamento dipenda dalle idee dell’allenatore. Invece i, catapultati in ogni parte del mondo, dopo due sedute sono pronti per essere ...

gazz_rossonera : Boban e la frecciata ad Elliott: “Bene i giovani, ma qualche elemento esperto..” - PianetaMilan : #Boban e la frecciata ad #Elliott: 'Bene i giovani, ma qualche elemento esperto..' - MilanWorldForum : Boban e la frecciata ad Elliott -) -