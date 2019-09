Agrigento | dramma in casa di riposo | ospite 62enne uccide compaesano di 75 anni

Fonte : fanpage

(Di martedì 17 settembre 2019) La tragedia in una comunità alloggio per anziani e disabili a Ribera, nell'Agrigentino. La vittima dell'omicidio è Gaetano La Corte, pensionato il cui corpo senza vita è stato rinvenuto sul letto della stanza di degenza. Reo confesso unsuodella stessa struttura, arrestato e condotto in carcere.