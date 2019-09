Stupro | pene lievi e processi che non si fanno | non solo in Italia

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 16 settembre 2019) Era libero con ilobbligo di dimora a Vittoria, in attesa del processo di appello, l’uomo che ha fermato con l’inganno una donna e l’ha violentata. Sergio Palumbo, 26 anni, era stato condannato nello scorso febbraio a 4 anni e 8 mesi per abusi su un’altra donna, secondo quanto riportano i quotidiani locali. Non era però nemmeno ai domiciliari, aveval’obbligo di dimora. Ancora una volta è la certezza della pena che sembra mancare e che ha suscitato polemiche. Il codice penale, all’articolo 609 bis, modificato quest’anno con il cosiddetto codice rosso che dovrebbe dare la precedenza ai casi di abusi sulle donne, indica una pena da 6 a 12 anni di reclusione per abuso e violenza sessuale (senza la specifica indicazione di un reato di). A questo si aggiungono le aggravanti: uso di armi, alcol, minore età della vittima. Si arriva al massimo a 24 anni. I riti abbreviati ...

