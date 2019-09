Sicilia | a Favara il M5s si spacca e la metà dei consiglieri sfiducia la propria sindaca

(Di lunedì 16 settembre 2019) Maggioranzata eM5sta dadei suoi stessi. A, comune di poco più di 32mila abitanti in provincia di Agrigento, la prima cittadina Anna Alba è stata costretta a lasciare il posto dopo tre anni di amministrazione della città. Settedel Movimento infatti, hanno firmato la mozione diinsieme a quattro colleghi del gruppo Misto. Il documento non è stato però sottoscritto dagli altri sette esponenti dei 5 stelle,ndo di fatto ala maggioranza.è considerata una enclave della prima ora del M5s, molto attivi fin dalle origini in città. I motivi che hanno portato alla rottura sono elencati nella mozione didi 14 pagine. Allavengono contestate tra le altre cose: “La mancata attuazione del programma elettorale proposto alla città, il mancato coinvolgimento deidel Movimento ...

