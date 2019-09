Pensioni | non solo quota 100 | le altre uscite «rapide» dal lavoro verso il sorpasso

Pensioni - Maurizio Landini : 'Problema non Quota 100 ma cambiare legge Fornero' : La Riforma Fornero entrata in vigore nel lontano 2011 va cambiata radicalmente; ad affermarlo è il segretario confederale della Uil Maurizio Landini intervenuto a margine degli ultimi dibattiti sulle sorti della riforma Pensionistica voluta dalla Lega, ovvero, la Quota 100 sulla quale si concentrano i lavori del nuovo Governo giallo-rosso. Landini: 'Serve una nuova riforma' "Il nostro problema non è Quota 100, il nostro problema è cambiare la ...

Pensioni : Landini - ‘problema non quota 100 ma cambiare legge Fornero’ : Napoli, 13 set. (Adnkronos) – “Il nostro problema non è quota 100, il nostro problema è cambiare la legge Fornero”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. “cambiare la legge Fornero – ha aggiunto Landini – vuol dire garanzie per i giovani, riconoscere la differenza di genere perché le donne hanno pagato un prezzo doppio, riconoscere che ci sono lavori più pesanti di altri. Per ...

Pensioni - Gualtieri : ‘Quota 100 andrà ad esaurimento - non si cambia’ : La riforma delle Pensioni continua ad animare il dibattito politico, sindacale ed economico in vista dell’approvazione della nuova manovra finanziaria per il 2020. Mentre si resta in attesa di capire se troveranno spazio nella legge di Bilancio la proroga del regime sperimentale di Opzione donna e l’istituzione della Quota 41 per i lavoratori precoci, il dibattito si focalizza sulla Quota 100, la misura che consente di accedere in anticipo al ...

Riforma Pensioni - Fornero : 'Q100 è stato un errore - non va prorogata' : L'ex ministro del Lavoro e della Politiche Sociali Elsa Fornero ancora all'attacco della misura voluta dalla Lega. Non si conoscono ancora molto bene le sorti della cosiddetta Quota 100 anche se, sul tavolo dell'esecutivo giallo-rosso ci sarebbero diverse ipotesi tra le quali anche una probabile cancellazione della misura con un anno di anticipo rispetto al termine della sperimentazione. Diverse ipotesi su Quota 100 Come ormai noto, il ...

Pensioni - Fornero su Quota 100 : 'Non si può cancellare' e dice si a correttivi : Il nome di Elsa Fornero è stato spesso tirato in ballo dagli esponenti del governo sostenuto da Lega e Movimento Cinque Stelle. La motivazione risiedeva nell'obiettivo di cancellare la legge previdenziale riconducibile al Ministro del Lavoro del Governo Monti. L'esecutivo gialloverde, nei suoi quattordici mesi di attività, ha perciò messo a disposizione dei lavoratori la misura opzionale e sperimentale Quota 100 per anticipare la pensione ...

Pensioni anticipate e quota 100 - Ghiselli (CGIL) : 'Dati RdS non siano un pretesto' : Dopo l'allarme lanciato nella giornata di ieri dalla Ragioneria dello Stato sulle Pensioni anticipate tramite quota 100, arriva a stretto giro la replica dei sindacati ed in particolare del Segretario confederale della Cgil Roberto Ghiselli. Il sindacalista ha ribattuto alle previsioni evidenziate dai tecnici contabili spiegando che "come al solito secondo noi sono sovrastimate". Questo perché il quadro complessivo della situazione previdenziale ...

Pensioni Q100 - il Ministro Catalfo : 'Non sarà toccata' : Il Governo giallorosso starebbe studiando le modifiche opportune alla riforma Pensionistica voluta dalla Lega ed introdotta con la precedente Legge di Stabilità. Ad affermarlo è il Ministro del Lavoro del Movimento 5 Stelle Nunzia Catalfo che si sarebbe dimostrata contraria alle ipotesi di cancellazione della Quota 100 lanciata dal Partito Democratico. Poche istanze per Quota 100, tesoretto da due-tre mld "Quota 100 rimane. Poi se ci sono ...

Pensioni - Di Maio : ‘Quota 100 non si tocca - alla legge Fornero non si torna’ : La riforma delle Pensioni continua ad agitare il dibattito politico, economico e sindacale in vista del varo della nuova manovra economica e finanziaria per il 2020. Mentre i sindacati, e in particolare la Uil, chiedono di inserire la Quota 41 per i lavoratori precoci e la proroga del regime sperimentale di Opzione donna per le lavoratrici, la discussione si concentra sulle possibili modifiche a Quota 100 di cui hanno parlato in questi giorni ...

Pensioni ultime notizie : stop Quota 100 “non li faremo uscire dal palazzo” : Pensioni ultime notizie: stop Quota 100 “non li faremo uscire dal palazzo” Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano le esternazioni del leader della Lega, ormai ex vicepremier ed ex ministro dell’Interno, che in occasione della manifestazione davanti a Montecitorio contro la fiducia al governo Conte, ha minacciato il nuovo esecutivo nel caso in cui toccassero Quota 100: “non li lasceremo uscire da quel palazzo”, ha detto. Pensioni ...

Pensioni - D’Uva (M5s) : ‘Quota100 non si tocca’ : Le Pensioni anticipate con la Quota 100 e il reddito di cittadinanza, le due misure simbolo del precedente governo giallo-verde, non si toccano. A dirlo il capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera dei Deputati, Francesco D’Uva, contrastando così le voci che vogliono il nuovo governo giallo-rosso, sempre presieduto dal premier Giuseppe Conte, alle prese con le prime modifiche proprio su questi due punti. A parlarne in queste ore sono stati ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 Salvini “non tornerà mai più la Fornero” : Pensioni ultima ora: Quota 100 Salvini “non tornerà mai più la Fornero” Pensioni ultima ora – Matteo Salvini ed Elsa Fornero sono due nomi molto frequenti nel dibattito previdenziale del nostro Paese. Il segretario della Lega ha fatto della battaglia contro la riforma Pensionistica approvata dall’allora governo Monti – di cui Fornero era ministro del Lavoro – un caposaldo della sua attività politica. Pensioni ultima ...

Pensioni : Q100 e rdc - Fraccaro rassicura : 'Non verranno toccate' : Sono passati pochi giorni dall'insediamento del nuovo esecutivo a Palazzo Chigi ed è già iniziata una lunga discussione sulla nuova manovra finanziaria, sulla quale si inizierà a lavorare a partire da ottobre. Il programma stilato dal Partito Democratico e Movimento 5 Stelle sembra ormai abbastanza chiaro, anche se al momento resta da capire quale sarà la sorte della misura voluta dalla Lega riguardante il pensionamento anticipato con Quota ...