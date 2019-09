Morto in un incidente Nicola Fiorenzani attaccante dell’Acciaiolo Calcio

Massafra. Giuseppe Palanga Morto in un incidente in moto : incidente mortale lungo la strada che congiunge Martina Franca a Massafra. Nell’impatto ha perso la vita un biker tarantino di

Torino. Mattia Attademo Morto in un incidente in moto : Mattia Attademo, 24 anni, è morto in un incidente. L’uomo era a bordo di una Suzuki 650, in corso Unione

Cornaiano. Patrizio Campone Morto in un incidente stradale : Un centauro di 52 anni è morto all’ospedale di Bolzano, poco dopo il ricovero. Patrizio Campione è deceduto a seguito

Incidente sulla Santa Croce Camerina : è Morto il 35enne Antonino Prinzivalle : Incidente sulla Santa Croce Camerina: è morto il 35enne Antonino Prinzivalle. Lo scontro è avvenuto tra due auto

Sesso in viaggio d’affari - Morto di infarto : «È incidente sul lavoro - l’azienda paghi la moglie» : Sposato e in viaggio di lavoro, approfittò della ‘solitudine’ per fare Sesso con una donna nella sua camera d’albergo: poco dopo, quella sera, fu trovato morto, stroncato da un infarto, e la sua scomparsa fu catalogata come «incidente sul lavoro» da varie sentenze, adesso definitive. Per questo ora la sua azienda dovrà pagare un’enorme somma alla famiglia del dipendente, Xavier X., scrivono i media britannici tra cui il Mirror.-- -- Xavier era ...

Incidente A14 - auto contro furgone : Morto manager della Fox Petroli - aveva 37 anni : Alessandro Berloni, 37enne manager della Fox Petroli, è morto in seguito ad un Incidente stradale verificatosi ieri sull'autostrada A14 all’altezza di Gradara (Pesaro). Era a bordo della sua Audi quando si è scontrato con un furgone e per lui non c'è stato nulla da fare. Lascia la madre, che ha ricevuto in Canada la notizia del suo decesso, il fratello gemello e una figlia di 5 anni.Continua a leggere

Morto in un incidente a Reggio Emilia : Nicolae era un cuoco - aveva appena finito di lavorare : La vittima faceva il cuoco al ristorante Oceania di Ruberia. Domenica sera sulla Via Emilia, a Bagno, l'incidente fatale con un'utilitaria che non avrebbe rispettato la precedenza. La moglie Aliona: "Uomini come lui non esistono più".Continua a leggere

Tropea in lutto. Il ventenne Attilio Mamone Morto in un incidente a Pienza : Una giovane vita spezzata a causa di un incidente stradale. Una Toyota Land Cruiser è finita in una scarpata mentre

Lorenzo - 27 anni - Morto sull’autostrada per un tragico incidente : Una serata atroce quella di ieri sull’autostrada A12. Un morto e altre otto persone sono rimaste ferite. Il giovane che ha perso la vita aveva solo 27 anni. L’incidente è avvenuto sull’autostrada in direzione nord, intorno al km 109, tra i caselli di Carrara e Sarzana. Lo schianto è avvenuto tra un veicolo adibito al trasporto di oli alimentari (ma che nel momento della tragedia era vuoto) e tre furgoni che erano fermi in corsia di emergenza. ...

Tragico incidente in Sardegna : scatta foto e precipita in mare - Morto : Tragedia in Sardegna, a S’Archittu, nel comune di Cuglieri (Oristano), sulla costa centro occidentale dell’Isola: un uomo è morto dopo essere precipitato in mare da una scogliera dove stava scattando delle foto. Il corpo non è ancora stato recuperato dall’acqua, in quanto le condizioni meteo avverse stanno rallentando le operazioni dei vigili del fuoco. Sul posto anche la Guardia costiera. L'articolo Tragico incidente in ...

La Spezia - tragico incidente in moto a Santo Domingo : Morto noto ristoratore - lascia tre figlie : Leo Reyes aveva 45 anni. Le due ruote la sua grande passione. Su Facebook aveva postato una foto profetica, una moto in piega e la scritta "Se un giorno la velocità si prenderà la mia vita, non piangete perché io stavo ridendo". Il dramma a Santo Domingo, suo Paese d'origine, dove si trovava in ferie.Continua a leggere

Aveva solo 18 anni. Simone - Morto dopo un incidente in sella alla sua moto. Una dinamica maledetta : Siamo a Firenze ed è qui che un giovane ragazzo di appena 18 anni ha perso la vite in un tragico incidente stradale. La vittima è Simone Camiciotti, giovane studente di Greve in Chianti che frequentava l’istituto tecnico “Salvemini Duca D’Aosta” di Firenze. Il giovane si è spento nelle scorse ore all’ospedale Ospedale San Giovanni di Dio del capoluogo toscano dove era stato ricoverato a seguito dello schianto in sella alla sua moto. Il dramma si ...

Livorno. Incidente sul lavoro Morto ventenne - era a lavoro sulla murata della Vision of the Seas : Tragedia sul lavoro a Livorno. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di un marinaio. L’uomo è

Tragico incidente stradale - Morto Lashawn Daniels autore di Lady Gaga e Beyonce : Big Shizz, produttore e cantautore, è morto in un incidente stradale nella Carolina del Sud. Aveva scritto le canzoni più famose di artisti come Lady Gaga, Beyoncè e Jennifer Lopez, È morto tragicamente all’età di 41 anni il musicista statunitense Lashawn Daniels, per tutti Big Shizz. Il produttore nato nel New Jersay è stato vittima di un fatale incidente d’auto avvenuto nella notte del 3 settembre scorso nella Carolina del Sud. A ...