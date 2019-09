Migranti | Pm | ‘vittime sottoposte ad atrocità e torture’

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2019) Palermo, 16 set. (AdnKronos) – Erano centinaia iche, “nel tentativo di imbarcarsi per raggiungere le coste italiane, venivano privati della libertà personale e sottoposti a sistematiche vessazioni eal fine di ottenere dai loro congiunti il versamento, in favore degli stessi associati, di somme denaro quale prezzo della liberazione e/o della loro partenza verso lo Stato italiano”. E’ quanto scrivono i magistrati nel provvedimento di fermo emesso dal Procuratore aggiunto i Palermo Marzia Sabella e dal pm Geri Ferrara, ed eseguito dalla Squadra mobile di Agrigento, guidata dal vicequestore aggiunto Giovanni Minardi, che ha portato in carcere treaccusati di torture e sequestro di persona. “In assenza del pagamento, venivano alienati ad altri trafficanti di uomini per il loro sfruttamento sessuale e/o lavorativo o talora ...

AnsaSicilia : Migranti, 3 fermi a Messina per torture. Gestivano campo prigionia in Libia, identificati da vittime | #ANSA - Nellysmack : RT @metellodsrosa: Ai #razzisti che purtroppo infestano anche #Lampedusa voglio dire: voi lampedusani avete colonizzato mezza Africa, devas… - UltimOraNewsUN : ?? Migranti, 3 fermi a Messina per torture ?? Gestivano campo prigionia in Libia, identificati da vittime -