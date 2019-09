Naufragio dei bambini - rinviati a giudizio due ufficiali della Marina che tardarono i soccorsi. Morirono 268 Migranti di cui 60 minori : Il gup di Roma ha rinviato a giudizio l’ufficiale responsabile della sala operativa della Guardia Costiera, Leopoldo Manna, e il comandante della sala operativa della Squadra navale della Marina, Luca Licciardi, in relazione al processo sul Naufragio dell’ottobre del 2013, dove Morirono 268 persone tra cui 60 bambini. Si trattava di migranti siriani che scappavano dalla guerra civile. Ai due imputati il pm Sergio Colaiocco contesta i reati ...

Migranti : al via i trasferimenti da Lampedusa - in 70 portati in nave a Porto Empedocle : Palermo, 16 set. (AdnKronos) – Al via i trasferimenti dei primi Migranti dall’hotspot di Lampedusa. Questa mattina un gruppo di 70 naufraghi, arrivati nei giorni scorsi sull’isola, ha lasciato l’isola a bordo del traghetto di linea per Porto Empedocle (Agrigento). Rimangono così altri 154 Migranti, su una capienza di una novantina di persone. Domani è previsto un altro trasferimento. L'articolo Migranti: al via i ...

Via libera del governo alla Ocean Viking. Lampedusa è porto sicuro per 82 Migranti : L’intesa sulla redistribuzione tra Italia, Francia e Germania. Il sindaco di Lampedusa: “Noi trattati da cretini”

Ocean Viking - assegnato il porto sicuro a Lampedusa : via libera allo sbarco di 82 Migranti : La Ocean Viking sbarcherà in Italia. Alla nave di Sos Mediterranea e Medici senza frontiere, con 82 immigrati a bordo, è stato infatti assegnato il "place of safety", a Lampedusa. La nave della Ong ora si sta dirigendo verso l'isola. Si sta valutando se farla entrare direttamente in porto o fare il

Via libera Ue alla redistribuzione dei Migranti a bordo della Ocean Viking : Nota di Palazzo Chigi: "Raggiunto accordo con altri Stati membri". Intanto, l'operazione europea antiscafisti Sophia è stata prorogata di altri sei mesi nel formato attuale, cioè priva dei suoi mezzi navali.

Migranti : pm Vella - ‘ci sono trafficanti che offrono viaggi in ‘business class’ : Palermo, 11 set. (AdnKronos) – “Ci sono trafficanti di Migranti che offrono viaggi fatti con mezzi veloci, non facilmente individuabili dalle Forze dell’ordine, in genere organizzati da trafficanti tunisini o egiziani, non libici. Una sorta di ‘business class’ sono stati ribattezzati ‘sbarchi fantasma”, perché con questa modalità i Migranti entrano nel territorio dello Stato di destinazione senza ...

La Rackete torna alla carica sui Migranti : "Via i muri - pronta a ripartire" : Aurora Vigne La comandante della Sea Watch 3 torna a parlare di migranti durante una visita al museo marittimo di Barcellona. "I muri dell'Europa son vergognosi" La comandante Carola Rackete è tornata alla carica sui migranti. Durante una visita al museo marittimo di Barcellona, l'attivista della Sea Watch 3 fa capire di non essersi lasciata intimorire dagli eventi (e dai pm). "Sono sempre sulla lista delle emergenze, se ci sarà ...

Alan Kurdi - evacuati 5 Migranti. Cecilia Strada : “Uno ha cercato di togliersi la vita”. Orfini (Pd) : “Ora discontinuità : via le politiche di Salvini” : “Uno dei naufraghi ha già cercato di togliersi la vita a bordo della Alan Kurdi, ancora bloccata in acque internazionali”. È il testo di un tweet dell’ex presidente di Emergency Cecilia Strada, che si trova a bordo dell’imbarcazione ferma al largo delle coste maltesi con 13 migranti, di cui 8 bambini salvati il 1 settembre. “Malta dovrebbe indicare un porto sicuro – ha aggiunto – ma non lo fa, l’Italia ha ...

Legge Friuli sui Migranti - bocciatura avviata dalla ministra leghista Stefani : Quella di ieri era l’ultima riunione utile per decidere lo stop a una serie di articoli e commi di quella Legge. Che peraltro parlano anche di ambiente e urbanistica oltre che di “misure per favorire i rimpatri” con fondi regionali

Conte bis al via - primo atto : mossa anti Lega sui Migranti : Debutto con strappo, per il Conte bis, che ieri ha giurato al Quirinale e, subito dopo, riunito il primo Consiglio dei ministri. Tra i primissimi atti del nuovo esecutivo c'è infatti,...

Mare Jonio - via libera allo sbarco di 31 Migranti : Mare Jonio, via libera allo sbarco di 31 migranti. "Ci hanno appena comunicato che tra poco la Guardia costiera fara' sbarcare 'per motivi sanitari'

Mare Jonio - via libera allo sbarco dei 31 Migranti per motivi sanitari : Si chiude oggi l'odissea dei 31 migranti rimasti per giorni a bordo della nave Mare Jonio alle porte di Lampedusa. Dopo l'evacuazione urgente di tre persone nelle ultime ore per motivi di salute e i ripetuti appelli al governo di Giuseppe Conte, a sbloccare la situazione sono state le due relazioni degli ispettori sanitari inviati dal Ministero.La situazione a bordo era grave proprio come veniva descritto da giorni dell'equipaggio della nave ...

**Migranti : Saviano - 'Mediterranea ci rende fieri di essere italiani ed europei'** : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) - "Mediterranea ci rende fieri ancora una volta di essere italiani e europei. La sua Mare Jonio ha soccorso un gommone con 100 persone, tra cui 22 bambini sotto i dieci anni e 6 minori non accompagnati. Se non ci fosse stata Mediterranea, sarebbero morti. Grazie per il v