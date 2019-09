L' oroscopo dell' amore per i single | 17 settembre | Ariete indeciso | Leone comunicativo

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 16 settembre 2019) L'per idi martedì evidenzia le sfide amorose che ciascun segno zodiacale svolge per concretizzare i sogni amorosi. L'entrata di Venere e Mercurio nel segnoa Bilancia punta un riflettore sull'raffinato e la voglia di confrontarsi con un dialogo più approfondito. Splendide novità sono presenti nelle seguenti previsioni astrologiche e sono da approfondire segno per segno, traendo spunto per primeggiare in campo sentimentale. Configurazioni planetarie fortunate nell'di martedì: Luna in opposizione a Venere rende le relazioni amorose che stanno per nascere burrascose. Potreste pensare anche di intraprendere molteplici storie, proiettando sull'altro un lato del carattere che non volete riconoscere. In ogni caso, non lascerete fluire alcune sensazioni forse per paura di subire un abbandono. Toro: siete in splendida forma grazie a Saturno ...

FlaviaGoffredo1 : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, lunedì 16 settembre, con la Luna nel segno dell’Ariete. Buona lettura, buon like, buon retweet,… - laylamarrouk : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, lunedì 16 settembre, con la Luna nel segno dell’Ariete. Buona lettura, buon like, buon retweet,… - Lorella11 : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, lunedì 16 settembre, con la Luna nel segno dell’Ariete. Buona lettura, buon like, buon retweet,… -