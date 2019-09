Killer fuori dal carcere per la festa dei 18 anni | era già uscito per un provino di calcio

Fonte : tgcom24.mediaset

(Di lunedì 16 settembre 2019) Il 18enne, inper aver ucciso una guardia giurata, avrebbe usufruito dei benefici senza aver dato "segni di ravvedimento" come ha denunciato la moglie della vittima. Il ministero ha già inviato gli ispettori

mrcllznn : RT @michelepll: Chi interviene? ?@AlfonsoBonafede? Napoli, killer fuori dal carcere per la festa dei 18 anni: era già uscito per un provin… - franbellino : Permessi a killer per compleanno: uscito anche per provino calcio - TGCOM - michelepll : Chi interviene? ?@AlfonsoBonafede? Napoli, killer fuori dal carcere per la festa dei 18 anni: era già uscito per u… -