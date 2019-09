Gazzetta | il Milan non aveva preso Giampaolo per il bel gioco?

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 16 settembre 2019) L’analisi deldi Sebastiano Vernazza sulladello Sport sottolinea come la squadra di Gianpaolo abbia giocato fino ad oggi facendo il minimo indispensabile per vincere, cosa che sorprendere essendo il mister uno portato al. Se vincere è l’unica cosa che conta, non c’è problema, bravo, però fa strano scrivere una cosa del genere nella stagione in cui il club rossonero ha ingaggiato un allenatore cultore delcome Marco. A Verona, come a Udine nella prima giornata, si è visto unsincopato, con il singhiozzo, per niente fluido. Sarà l’aria del Nordest o sarà che la squadra stenta a comprendere i nuovi codici tecnico-tattici? Propendiamo per la seconda ipotesi. Lasottolinea che “quest’estate Boban e Maldini hanno comprato sei giocatori, manon ne ha schierato neppure uno tra i titolari del Bentegodi”. All’orizzonte ...

Gazzetta_it : Risultato finale, Verona-Milan 0-1 - Gazzetta_it : Si è sbloccato @pjona9official: a #Verona per #Piatek prima rete da '9' del #Milan. E zittisce le critiche col dito… - Gazzetta_it : Un rigore di #Piatek piega il #Verona in 10. Ma che faticaccia per il #Milan... -