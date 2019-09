Fabio Volo su Ariana Grande | “Ma chi è ‘sto puttanun che si mette a 4 zampe per cantare?

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2019) “Quando ero in Australia andavo in palestra ogni tanto per staccare dai figli. Corro su questo tapis-roulant, ed era piena di televisioni questa palestra con tutti questi canali di video per giovani. A un certo punto c’è una che si chiama, bellissima ragazzina, mora, che sembra una quindicenne, vestita di rosa tutta sexy… se vado a una festa e una viene vestita così dico ‘chi è? Come si è introiata’“. A dirlo èche ha aperto la puntata odierna de “Ildel Mattino” su Radio Deejay raccontando, tra il serio e il faceto, questo aneddoto che ha scatenato grandi polemiche sui social. “Le donne sono come i fiori, in base ai colori e ai profumi attirano un certo tipo di uomo – ha proseguito-. Se tu hai paura perché sei insicura e quindi esageri con la sessualità attirerai solo ...

trash_italiano : Fabio Volo contro Ariana Grande: 'non è possibile che una per cantare si metta a quattro zampe vestita da mign*tta' - Livia_Garavini : RT @lucaidek: leggo dichiarazioni abbastanza oscene di fabio volo che a quanto pare non si ricorda che il momento più alto della sua carrie… - foldhand : Ma chi è Fabio Volo?! -