Cristiano Ronaldo commosso | ' Mio padre non è riuscito a vedere cosa sono diventato'

(Di lunedì 16 settembre 2019) I giocatori famosi di calcio spesso vengono percepiti dai loro sostenitori come dei veri e propri supereroi, privi di problemi o di difficoltà perché in qualche modostati 'fortunati' nella loro vita, facendo di una passione il loro lavoro. Spesso vengono presi come modelli, alcuni a livello commerciale, ma in altri casi anche come uomini, perché magari rappresentano anche mariti e padri esemplari. Uno dei giocatori più mediatici ed apprezzati è sicuramente, che è il maggior influencer nel mondo del calcio vantando centinaia di milioni di follower che lo seguono sui principali social network. Spesso nelle foto postate dal portoghese, ciimmagini familiari, incompagnia della sua attuale compagna, dei suoi quattro figli ed in alcuni casi anche insieme alla mamma e ai suoi fratelli. Segno evidente di cometenga alla propria famiglia: proprio in ...

