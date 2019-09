Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 16 settembre 2019) Non sarebbe stata lantus a chiedere di giocare più spesso15 per dare modo al pubblico cinese di seguire le suee incrementare i suoi interessi commerciali. Il Corriere dello Sport scrive che dallafiltra la notizia che lasia venuta proprio da via Rossellini. E che sarebbe solo frutto degli incastriti agli anticipi per la Champions escelte di Sky e Dazn. Dunque nessuna pressione da parte dei bianconeri, nonostante l’area commerciale delabbia dichiarato la priorità dichiarata di sviluppare ancora di più il proprio brand sui mercati orientali. Scrive il quotidiano sportivo: “Sarà davvero così? Altrimenti qualche dirigente bianconero avrebbe dovuto dirlo a Sarri”. L'articolo: le15una, non delilNapolista.

napolista : CorSport: le partite della #Juve alle 15 sono una decisione della Lega, non del club Il quotidiano sportivo scrive… - pascelupo : @CorSport E'triste vedere la Lazio che gioca così, io ci sto a perdere ma non così, una squadra senza ambizioni, se… - IStraniero : @CorSport Aspetta che tra poco cominciano le partite con squadre più forti diciamo... -