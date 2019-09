B B King | un doodle per la leggenda del blues

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2019) Undi Google per B.B.del. B. B., pseudonimo di Riley B., nacque a Itta Bena, nella regione del Delta del Mississippi, il 16 settembre 1925, in una famiglia di contadini. Ha lavorato nei campi di cotone prima di scoprire la passione per la musica, prima in un coro gospel e poi avvicinandosi al country e alla chitarragrazie ai consigli di un cugino, il chitarrista countryBukka White, cheincontrò a Memphis dove si trasferì nel 1946. Il suo debutto discografico avvenne nel 1949. Tra i maggiori successi degli anni ’50, ricordiamo You know I love you (1952), Woke up this morning e Please love me (1953), When my heart beats like a hammer, Whole lotta’ love e You upset me baby (1954). Membro storico della Rock’n’roll Hall of Fame, in carrieraha vinto 15 Grammy Award, l’ultimo nel 2009, per il miglior ...

