Taekwondo - Grand Prix Chiba 2019 : Simone Alessio esce ai quarti di finale nei -80 kg : Ultima giornata di gare del World Taekwondo Grand Prix di Chiba (Giappone). Dopo lo splendido terzo posto centrato ieri da Vito Dell’Aquila (-58 kg), oggi i due azzurri in gara non sono riusciti a trovare l’acuto, dovendosi accontentare di un piazzamento. Andiamo quindi a scoprire i risultati odierni. Nei -80 kg si ferma a quarti di finale il cammino di Simone Alessio. Il campione del mondo dei -74 kg è stato sconfitto di misura (15-12) ...

Taekwondo - Grand Prix Chiba 2019 : bronzo per Vito Dell’Aquila nella seconda giornata! : Si è da poco conclusa la seconda giornata di gare del World Taekwondo Grand Prix di Chiba (Giappone). Due gli azzurri impegnati, Vito dell’Aquila e Daniela Rotolo nella prima gara, quella dei -58 kg maschili, Vito Dell’Aquila ha fatto la voce grossa: l’azzurro ha conquistato una magnifica medaglia di bronzo, solo la sconfitta nella semifinale col sudcoreano Jun Jang (6-12) non gli ha permesso di lottare per l’oro. Il ...

Taekwondo - Grand Prix Chiba 2019 : Laura Giacomini e Maristella Smiraglia eliminate al primo turno : Si è aperto oggi il World Taekwondo Grand Prix di Chiba (Giappone). Nella prima giornata di gare sono andati in scena i combattimenti di tre categorie di peso, con due azzurre in gara, che non sono però riuscite a lasciare il segno. Andiamo quindi a scoprire i risultati odierni. Nei +67 kg Laura Giacomini e Maristella Smiraglia sono state eliminate entrambe al primo turno, sconfitte rispettivamente 14-1 dalla cinese Pan Gao e 10-2 dalla ...