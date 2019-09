Montagna | in corso ricerche di uomo disperso nel Verbano

Tragedia in Montagna : morti due scalatori - uno era del soccorso alpino : L'incidente è avvenuto sulla parete del Sass Maòr, sulle Pale di san Martino. Le vittime sono Michele Chinello e Carlo...

Montagna - Udine : in corso le ricerche di un escursionista disperso in Val Pesarina : Un escursionista è disperso in Val Pesarina, in provincia di Udine: l’allarme lanciato ieri sera ha attivato le ricerche, proseguite per tutta la notte, dell’uomo partito mercoledì mattina da Sappada, dove era in vacanza, per raggiungere il Rifugio De Gasperi, sopra la Val Pesarina, ma al rifugio non è mai arrivato né ha fatto rientro a casa. Sul posto i tecnici del Soccorso Alpino di Sappada e quelli del Soccorso Alpino di Forni ...

Vuelta di Spagna – Una nuova frazione di Montagna : percorso - altimetria e favoriti della 18ª tappa : Oggi la 18ª tappa della Vuelta di Spagna: percorso, altimetria e favoriti della Comunidad de Madrid-Becerril de Sierra Prosegue il percorso dei ciclisti in gara alla Vuelta di Spagna 2019. Ieri è iniziata la terza ed ultima settimana della grande corsa a tappe spagnola, con Roglic che è riuscito a difendere la maglia rossa da leader. Oggi i corridori affronteranno un tosto percorso di montagna, da la Comunidad de Madrid a Becerril de ...

Vuelta a España 2019 : il percorso e le tappe della terza settimana. Ultimi due tapponi di Montagna per ribaltare la classifica : Domani scatterà la terza e ultima settimana di corsa della Vuelta a España 2019. La corsa a tappe iberica ci ha regalato fino ad ora spettacolo e diversi colpi di scena e dopo il giorno di riposo odierno, si ripartirà per le ultime cinque tappe, che decideranno quali corridori avranno l’onore di salire sul podio finale di Madrid. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il percorso e le tappe della terza settimana della Vuelta a España ...

Vuelta di Spagna – Oggi un tosto tappone di Montagna : favoriti - percorso ed altimetria della 15ª tappa : Pggi la Tineo-Santuario del Acebo: percorso altimetria e favoriti della 15ª tappa Arriva un nuovo tappone di montagna, alla Vuelta di Spagna 2019. I ciclisti saranno messi a dura prova Oggi, nella 15ª frazione della corsa spagnola, che li porterà da Tineo a Santuario del Acebo dopo ben 154,4 km di pedalata. Quattro sono i gran premi di prima categoria che i ciclisti in gara dovranno affrontare e che sicuramente faranno ben presto ...

Montagna - escursionista bloccato sul Gran Sasso : “Interviene il Soccorso Alpino” : E’ stata presa dal panico ed è rimasta bloccata mentre tentava di approcciare la Ferrata Ricci, il percorso su roccia a 2930 m.s.l.m. che porta alla vetta orientale del Corno Grande, sul Gran Sasso. L’escursionista, una romana di 32 anni, questo pomeriggio ha provveduto a lanciare l’allarme, ma è stata anche avvistata da una Guida Alpina Abruzzese, che l’ha raggiunta con un gruppo di clienti e l’ha supportata nella ...

Incidenti in Montagna : scivolano in scarpata nel Veronese - salvati dal Soccorso Alpino : Due persone sono state tratte in salvo dal Soccorso Alpino di Verona allertato nella tarda serata di ieri dalla Centrale del 118: sono scivolate a una quarantina di metri in una scarpata a Roncà. Due fratelli, di 31 e 29 anni, di Arzignano (VI), hanno bucato una gomma della macchina: sono scesi e si sono incamminati lungo la piccola strada in collina, finché uno è scivolato sul ciglio per alcuni metri, cadendo da un salto di una decina e ...

Incidenti Montagna - precipita sul Cervino : soccorso difficile : Un alpinista polacco di 56 anni è precipitato sul versante italiano del Cervino per almeno 200 metri. La scarsa visibilità impedisce al momento all’elicottero dei soccorsi di raggiungerlo e di constatare le sue condizioni. L’alpinista è caduto dalla parete chiamata ‘Chemine’e’, passaggio obbligato per raggiungere il bivacco Capanna Carrel, a 3.830 metri di quota. Qui è stato portato il suo compagno di scalata, ...

Un disperso nella Montagna nel lecchese : ricerche in corso : Un uomo è disperso da ieri nelle montagne del lecchese. Luca D’Addario, 49 anni – informa l’agenzia di emergenza urgenza – ha lasciato la propria auto alle 10 di ieri nel parcheggio accanto al ristorante del rifugio Porta alla piana dei Resinelli (Abbadia Lariana) per poi probabilmente dirigersi verso il bivacco Ferrario, ma non è più rientrato. Le ricerche sono iniziate ieri alle 20 anche con l’ausilio ...

Montagna - fungaiolo si frattura una caviglia in Val Comelico : soccorso : Il soccorso alpino della Val Comelico è stato allertato verso le 11.30 per un fungaiolo che si era fatto male nei boschi in prossimità del Lago dei rospi, a una ventina di minuti di distanza da Malga Coltrondo. Una squadra ha raggiunto in jeep il luogo indicato, dove D.B., 60 anni, di Treviso – che si era approntato una steccatura di fortuna con un bastone e dei lacci – aveva raggiunto la strada. I soccorritori, arrivati in cinque, ...

Montagna - Abruzzo : in corso due interventi di 118 e soccorso alpino : Due interventi di soccorso a escursionisti sono in atto nelle montagne dell’Abruzzo da parte del 118 e del Soccorso alpino. L’elicottero del 118 di stanza a Preturo, L’Aquila, sta intervenendo sulla Via Normale di Corno Piccolo per soccorrere una persona infortunata alla caviglia. Si tratta di un escursionista di Terni, rimasto bloccato per una distorsione al ginocchio destro mentre stava scendendo dalla vetta. Con il supporto ...

Montagna : super lavoro per il soccorso alpino in Lombardia : Giornata di super lavoro per il soccorso alpino in Lombardia per escursionisti in difficolta’, persone infortunate e sempre più spesso cercatori di funghi. Agosto è di norma un mese in cui le statistiche vedono un’impennata nelle richieste di soccorso ma in molti casi gli incidenti si possono prevenire, con la giusta attenzione alle regole di base della sicurezza in Montagna che si possono trovare anche sul sito sicurinMontagna.it, ...

Montagna : bloccati sulla parete Nord del Gran Sasso - salvati dal Soccorso Alpino : Tratti in salvo i tre alpinisti che erano rimasti bloccati in cordata sulla parete Nord del Corno Piccolo del Gran Sasso per il sopraggiungere dell’oscurità: sono stati raggiunti alle 3 di notte dagli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, che hanno operato con il supporto dei Vigili del Fuoco, che con le cellule foto-elettriche hanno illuminato la parete per agevolare le operazioni. I tre alpinisti, tutti residenti a Roma, ...

Montagna : escursionista disperso in Valle Antrona - ricerche in corso : Soccorso alpino civile e Guardia di finanza sono impegnati dalla serata di ieri sera in Valle Antrona, nella ricerca di un escursionista che non ha fatto rientro a casa. Nella notte le operazioni si sono concentrate nella zona del bivacco Città di Varese, e ora si stanno spostando verso il pizzo Andolla, in alta Valle. L'articolo Montagna: escursionista disperso in Valle Antrona, ricerche in corso sembra essere il primo su Meteo Web.