Le Bahamas non hanno tregua | dopo la devastazione di Dorian arriva la terribile tempesta

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 15 settembre 2019) La nuovatropicale Humberto ha toccato ieri sera il nord dellemeno di due settimane dal devastante impatto dell’uragano. L’effetto del passaggio di Humberto non si è avvicinato alla violenza e alladi, almeno secondo le stime del Centro nazionale uragani degli Stati Uniti. L’epicentro dellaquesta volta è passato a circa 135 chilometri a nord di Abaco, isola distrutta da, che ha causato almeno 52 morti nell’arcipelago. Humberto ha venti che soffiano a 95 chilometri orari e si è poi allontanato dalle isole sabato sera. Dovrebbe rafforzarsi in seguito, ma con molta probabilità risparmierà la Florida, passando al largo delle sue coste. Il Centro nazionale uragani non ha previsto innalzamento delle acque, mentre sono stati pronosticati tra 5 e 10 centimetri di pioggia. Sabato sulle isole èto ...

