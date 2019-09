Ivan Scalfarotto parla di una «separazione consensuale» dal PD

Ivan Scalfarotto : "Doverosa la mia visita ai due americani. Salvini mi ha trasformato in un target degli haters" : Ivan Scalfarotto è convinto del suo gesto. L’ispezione all’interno del carcere di Regina Coeli per vedere le condizioni di detenzione dei due americani indagati nell’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega ha creato un caso politico. “Tutto è cominciato quando il ministro Salvini ha deciso di trasformarmi in target”, ha dichiarato il deputato del Pd in un’intervista a La ...