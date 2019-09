Indici sintetici di affidabilità | AdE | ' Coefficiente individuale variabile precalcolata'

Indici sintetici Affidabilità : Circolare Inps specifica su punteggi e cause di esclusione : L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la Circolare n° 20 del 9 settembre 2019 sugli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, nella quale fornisce "Ulteriori chiarimenti in risposta ad alcuni quesiti pervenuti da associazioni di categoria e ordini professionali". Tale Circolare , quindi, è la naturale prosecuzione della Circolare n 19 del 17 agosto che aveva iniziato a fornire i primi chiarimenti sugli Isa. La nuova ...

Indici sintetici Affidabilità fiscale : precompilate con errori da rifare dal 3 settembre : Gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale continuano a creare problemi all'amministrazione finanziaria, ai contribuenti e ai professionisti ed intermediari abilitati che li assistono. Ora sembra proprio che molte imprese saranno costrette a scaricare nuovamente i dati per la predisposizione dei modelli precompilati. Infatti l'Agenzia delle Entrate starebbe inviando diverse comunicazioni, via Pec, per avvertire che nei modelli appena inviati ...