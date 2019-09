Europa League | CFR Cluj-Lazio in tv | partita trasmessa su Sky il 19 settembre

Roma-Istanbul Basaksehir - Europa League : partita in chiaro su TV8 giovedì 19 settembre : La Roma sfiderà l’Istanbul Basaksehir nella 1ª giornata del Gruppo J di Europa League. I giallorossi ospiteranno la squadra turca allo Stadio Olimpico alle ore 21.00 di giovedì 19 settembre 2019. Non sarà un avversario semplice da affrontare, perché in rosa vanta giocatori di esperienza. Tra i ragazzi di Okan Buruk figurano anche delle vecchie conoscenze della Serie A come Robinho, che ha militato per alcune stagioni nel Milan, ed Eljero Elia, ...

Europa League - il Wolfsberger è troppo…verde : gli avversari della Roma costretti a cambiare stadio [VIDEO] : Ultimamente il calcio e l’ambiente si sono avvicinati sempre di più. Tante le iniziative per salvaguardare il nostro pianeta, messe in atto dai club di tutto il mondo. Il Wolfsberger, squadra austriaca avversaria della Roma nei gironi di Europa League, sembra aver esagerato. Il Wörthersee-stadion di Klagenfurt, impianto di casa, non sarà disponibile a causa dei troppi…alberi. L’Austria Klagenfurt, proprietaria dell’impianto che ...

Europa League 2019-2020 - la Roma non può giocare a Klagenfurt : campo riempito da 200 alberi! Match col Wolfsberger a Graz : La Roma affronterà il Wolfsberger nella fase a gironi dell’Europa League, i giallorossi sono indubbiamente i grandi favoriti per il primato nel raggruppamento e l’avversario austriaco non dovrebbe creare particolari problemi ai ragazzi di Fonseca ma c’è una curiosità novità riguardo alla sede dell’incontro in programma giovedì 3 ottobre. I giallorossi avrebbero dovuto scendere in campo al Woerthrsee-Stadion di Klagenfurt ...

Lista Uefa Roma - i calciatori scelti da Fonseca per l’Europa League : Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha ufficializzato la Lista Uefa per la fase a gironi di Europa League. Ventitré i calciatori scelti dal tecnico portoghese. Presente Perotti nonostante l’infortunio. Assenti il portiere Fuzato e il difensore turco Cetin. I giallorossi, inseriti nel gruppo J, sfideranno Borussia Monchengladbach, Basaksehir e Wolfsberg. Ecco l’elenco dei giallorossi: 13 Pau Lopez 83 Antonio Mirante 2 Davide ...

Lista Uefa Lazio - l’elenco dei 24 calciatori per l’Europa League : Inizio di stagione importante in casa Lazio, la squadra di Simone Inzaghi ha conquistato quattro punti nelle prime due partite frutto del successo in trasferta contro la Sampdoria e del pareggio nel derby contro la Roma, i biancocelesti si candidano ad essere protagonisti anche in Europa League. Nel frattempo la Lazio ha comunicato i nomi dei 24 calciatori inseriti nella Lista Uefa per la competizione europea, nell’elenco presenti ...

Europa League : come vedere le partite : In questo articolo vi parleremo di come vedere le partite della Europa League (e anche altre competizioni Europee) sul vostro dispositivo preferito (che sia esso un computer, un tablet o un PC), rivelandovi sia i leggi di più...

Abbonamento AS Roma 2019-2020 : prezzo settore per settore in Serie A ed Europa League : La stagione calcistica 2019-2020 è ormai alle porte e in questo articolo daremo tutte le informazioni indispensabili ai tifosi giallo-rossi per acquistare l’Abbonamento AS Roma relativamente alle partite del campionato di Serie A ed Europa League fornendo indicazioni sui prezzi settore per settore.Vediamo ora nel dettaglio quanto costa abbonarsi al campionato di Serie A della Roma settore per settore. Abbonamento AS Roma 2019-2020: prezzi ...

Sorteggi Europa League : la Lazio pesca il Celtic - Roma ostacolo Moenchengladbach : SorteggiO Europa League- Sorteggi piuttosto abbordabili per Lazio e Roma, entrambe pronte a recitare una parte d’assolute protagoniste in questa edizione dell’Europa League. La Lazio pesca il Celtic, la Roma dovrà fare i conti con il Borussia Moenchengladbach. Tante le favorite, tanti gli ostacoli che le due italiane si ritroveranno di fronte lungo questo cammino […] L'articolo Sorteggi Europa League: la Lazio pesca il Celtic, ...

Europa League : Lazio con Celtic-Rennes - Roma con Borussia m.-Istanbul : Lazio nel girone E con gli scozzesi del Celtic, i francesi del Rennes e i rumeni del Cluj; Roma nel girone J con i tedeschi del Borussia

La Roma pesca il Gladbach nei gironi di Europa League : Roma calendario Europa League 2019 2020 –Sorteggiati i gironi della UEFA Europa League 2019/2020, anche la Roma conosce ora i propri avversari per la fase a gironi. I giallorossi affronteranno un girone alla portata, con il Borussia MönchenGladbach come unica vera insidia. Oltre ai tedeschi, la Roma sfiderà infatti l’Istanbul Basaksehir – club della Turchia – […] L'articolo La Roma pesca il Gladbach nei gironi di Europa ...

Champions ed Europa League - solo su Sky tutte le 36 partite della fase a gironi : La due giorni di MonteCarlo ha designato i 36 impegni della fase a gironi delle sei squadre italiane partecipanti alla nuova Champions League ed Europa League. La Juventus se la vedrà (di nuovo, dopo la rimonta dello scorso anno) con l'Atletico Madrid, il Bayer Leverkusen e la Lokomotiv Mosca, mentre il Napoli affronterà ancora una volta il Liverpool oltre al Salisburgo e Genk. È andata male all'Inter, finita nel ...

Lazio - esordio a Cluj in Europa League : Lazio calendario Europa League 2019 2020 –Sorteggiati i gironi della UEFA Europa League 2019/2020, che hanno permesso alla Lazio di conoscere i suoi avversari per quanto riguarda la seconda massima competizione europea per club. I biancocelesti, inseriti in prima fascia, sono capitati in un girone alla portata, ma che comunque nasconde qualche insidia. I biancocelesti […] L'articolo Lazio, esordio a Cluj in Europa League è stato ...

Europa League - il calendario di Lazio e Roma : esordio contro Cluj e Istanbul : Lazio e Roma hanno conosciuto il calendario della loro prossima Europa League. La competizione inizierà il 19 settembre con esordio in trasferta in Romania per i biancocelesti e in casa contro l’Istanbul Basaksehir per i giallorossi. Questi i calendari completi. GIRONE E 1^ GIORNATA (19 settembre) Rennes – Celtic Cluj – Lazio 2^ GIORNATA (3 ottobre) Lazio – Rennes Celtic – Cluj 3^ GIORNATA (24 ...