Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2019) “L’appartenenza a una cordata è l’unico mezzo per fare carriera e avere tutela quando si è attaccati e isolati, e questo è uno molto vicino alla mentalità e almafioso”. Così magistrato Nino Di, pubblico ministero nel processo sulla trattativa Stato-mafia e ora sostituto procuratore alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, nel suo discorso per lanciare la sua candidatura allesuppletive per il Consiglio superiore della magistratura, ha definito ilsmo, opponendosi alla sua “degenerazione”. Con luicandidati altri 15 pm. Due quelli che alla fine andranno a rimpiazzare i posti rimasti liberi dopo l’inchiesta di Perugia che ha sconvolto il Csm. “Non serve una riforma punitiva del Consiglio superiore della magistratura, ma bisogna dargli l’autorevolezza di organo costituzionale senza ...

fattoquotidiano : Elezioni Csm, Di Matteo: “Carriera solo con le correnti, ma sono criteri vicini al metodo mafioso. Serve spallata a… - Noovyis : (Elezioni Csm, Di Matteo: “Carriera solo con le correnti, ma sono criteri vicini al metodo mafioso. Serve spallata… - agotwitts : RT @ultimenotizie: 'L'appartenenza a correnti o cordate è diventato l’unico modo per fare carriera e questo è un criterio molto vicino alla… -