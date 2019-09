È ufficiale | il 19 settembre Huawei presenterà anche un Porsche Design Mate 30 RS

Sempre più caldo iOS 13 - tra uscita ufficiale in Italia e novità : le ultime oggi 10 settembre : Si fa molto spesso l'errore di associare la data della presentazione dei nuovi iPhone a quella dell'uscita di iOS 13. Il tanto atteso aggiornamento software concepito da Apple per i propri iPhone ed iPad in questo 2019 è ormai pronto, ma il download non scatterà oggi 10 settembre a margine della prima apparizione pubblica dei melafonini. A dirla tutta, qualche spunto in merito ve lo avevamo fornito già nei giorni scorsi, parlandovi delle ...

ufficiale il cast di Amici Celebrities al via il 24 settembre su Canale5 : Il cast di Amici Celebrities è finalmente Ufficiale. Dopo settimane di indiscrezioni, che si sono ricorse in rete fino alla resa definitiva dei concorrenti, arriva finalmente la lista di tutti gli vip che prenderanno parte al prossimo talent condotto da Maria De Filippi solo per la prima puntata. Si conferma l'arrivo di Cristina Donadio, che in Gomorra interpreta Scianel, mentre quella di Martin castrongiovanni è l'unica sorpresa nel cast ...

Il tempo della prima TV Huawei è compiuto : come sarà lo Smart Screen ufficiale il 19 settembre : Era nell'aria ma ora ne abbiamo la prima conferma ufficiale. La prima TV Huawei, anche se è decisamente riduttivo chiamarla così, arriverà il prossimo 19 settembre, perché lanciata durante lo stesso evento con protagonista la nuova serie Huawei Mate 30. In realtà l'innovativo dispositivo andrebbe etichettato come Smart Screen e avrebbe in se una serie di funzioni davvero interessanti. La conferma del lancio della prima TV Huawei è giunta da ...

È ufficiale : Huawei Watch GT 2 arriverà il 19 settembre con chip Kirin A1 : Huawei ha pubblicato un video promozionale confermando che Watch GT 2 verrà annunciato il 19 settembre e che sarà dotato del chip proprietario Kirin A1. L'articolo È ufficiale: Huawei Watch GT 2 arriverà il 19 settembre con chip Kirin A1 proviene da TuttoAndroid.

Diretta giuramento del nuovo Governo il 5 settembre - video ufficiale dal Quirinale e su RaiPlay : Per gli appassionati di politica ma anche per i comuni cittadini che hanno a cuore il destino dell'Italia, la Diretta del giuramento del Governo Conte Bis di oggi 5 settembre sarà un appuntamento molto importante. Il nuovo assetto politico della nazione, dopo l'inattesa crisi in pieno agosto, ha trovato una soluzione nel nuovo accordo Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Proprio tra qualche ora, dunque, nascerà la nuova avventura ...

Aspettiamoci novità da Iliad sul fronte iPhone : replica ufficiale dell’operatore il 4 settembre : Ci sono alcune importanti novità che dobbiamo prendere in considerazione tramite Iliad oggi 4 settembre, in riferimento alla vicenda riguardante la vendita degli iPhone tramite la compagnia telefonica. Come probabilmente ricorderanno i nostri lettori, poco meno di una settimana fa vi abbiamo dato la notizia sulla sospensione delle vendite dei melafonini da parte dell’operatore francese. Il fatto stesso che, in contemporanea, tutti i prodotti ...

Calciomercato 2 settembre - last day : Juve - mercato chiuso : Rugani resta. PSG-Icardi - è fatta. Roma-Mkhitaryan - ufficiale : Calciomercato 2 settembre- Ecco tutte le trattative di oggi 2 settembre, ultimo giorno di mercato. JuveNTUS– Secondo quanto riportato da “Alfredo Pedullà”, il PSG sarebbe piombato con forte decisione su De Sciglio. Idea di scambio con Meneuir, ma la sensazione è che il diretto interessato voglia restare in bianconero. Attese novità nel corso delle prossime […] L'articolo Calciomercato 2 settembre, last day: Juve, mercato ...

Educazione civica - Anief : “Slitta l’entrata nelle scuole : rimandata a settembre 2020 perché legge non pubblicata in Gazzetta ufficiale” : Era stata annunciata come una “grande vittoria”. Una conquista per il mondo della scuola e soprattutto per i ragazzi che così avrebbero avuto una preparazione completa anche sui temi riguardanti la cittadinanza. Eppure sembra che l’Educazione civica, il cui insegnamento è diventato obbligatorio dopo l’approvazione del ddl 1264 lo scorso primo agosto, debba attendere ancora un anno prima di entrare ufficialmente nelle ...