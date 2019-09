Calciomercato | Mandzukic lascia la Juve | il consiglio di Ronaldo per il colpaccio | che

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 15 settembre 2019) Ilè andato da poco in archivio ma le dirigenze continuano a muoversi sia grazie al mercato svincolati che per quanto riguarda le prossime sessioni di mercato: quelle di gennaio ma anche per la prossima stagione. Sta continuando a muoversi lantus che opera soprattutto in uscita.IN QATAR, CI SIAMO ED IN ENTRATA... – Lantus si muove in uscita, è praticamente fatta per la cessione del croato in Qatar, il futuro del calciatore non sarà dunque in MLS. Sospiro di sollievo per lache alleggerisce il monte ingaggi e si libera di un calciatore che non rientra più nei piani. Non è una novità che Crisrianoha voce in capitolo sulle trattative didel club bianconero, il portoghese avrebbe consigliato l’arrivo di Casemiro, brasiliano che potrebbere il Real Madrid. MILAN, TENTATIVO PER MATIC – Il Milan è un ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Mandzukic in Qatar, nuovi passi in avanti: le ultime sull'attaccante della #Juventus - FabrizioRomano : #Mandzukic non convocato dalla Juventus: trattativa in corso con un club dal Qatar, si cerca una soluzione per cede… - DiMarzio : Juventus, su #Mandzukic anche un club di MLS ? -