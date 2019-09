Ascolti TV | Sabato 14 settembre 2019 Ali di Libertà 16 3% | Anche se è amore non si vede

Fonte : davidemaggio

(Di domenica 15 settembre 2019) Ali di- Beatrice Venezi e Serena Rossi Su Rai1 Ali diha conquistato 2.545.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Canale 5se non èsiha raccolto davanti al video 1.963.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato 1.326.000 spettatori pari al 7.3% di share e FBI è stato seguito da 1.304.000 spettatori (7.4%). Su Italia 1 Tomorrowland – Il Mondo di domani ha intrattenuto 1.256.000 spettatori (7.7%). Su Rai3 Zona d’Ombra – Una Scomoda Verità ha raccolto davanti al video 720.000 spettatori pari ad uno share del 4.1%. Su Rete4 Una Vita totalizza un a.m. di 904.000 spettatori con il 5.4% di share. Su La7 Little Murders ha registrato 316.000 spettatori con uno share del 2.4%. Su Tv8 Red Eye ha raccolto 320.000 spettatori con l’1.9%. Su Nove Schegge di Paura ha raccolto 307.000 spettatori e l’1.9% ...

