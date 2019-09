Italian Softball Series | Finale Serie A1 2019 | Bussolengo vola sul 2-0 a Bollate | la

Fonte : oasport

(Di sabato 14 settembre 2019) E’ un altro pomeriggio che diventa sera con tratti di felicità per, è un’altra maledizione che sembra arrivare sulla testa di, per cui le venete, almeno inscudetto, sembrano davvero stregate. Lo Specchiasol vince entrambe le gare odierne delle, portandosi sul 2-0 nel campo avversario e potendo trasformare davanti al proprio pubblico, tra una settimana, ogni singolo match point a disposizione in gara3 e nelle eventuali successive. Nella prima partita,fa subito capire che le cose non saranno poi tanto semplici per: fuoricampo di Britt Vonk nell’attacco d’apertura e 0-1. Le lombarde sprecano più di un’occasione, con Fama prima e Lara Cecchetti poi in terza nelle due riprese successive. Il terzo inning mostra tutto il cinismo delle ospiti: doppio di Vigna che fa correre a casa base Vonk, ...

