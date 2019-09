ILARY BLASI E ALVINI Lei | ' Addio Gf Vip? Avevo finito le parrucche' | Verissimo

Il simpatico siparietto fra ILARY BLASI e Silvia Toffanin. La moglie di Totti : "Ho la farfallona" - : Anna Rossi Un gag ha fatto divertire il pubblico di Verissimo. Ilary e Silvia insieme sono simpaticissime: "Andiamo avanti" È iniziata la nuova stagione di Verissimo con al timone la bellissima Silvia Toffanin. La prima puntata è fin da subito spumeggiante. Dopo l'intervista a Giulia De Lellis, nella quale ha parlato del suo libro e di come ha scoperto dei tradimenti dell'ex fidanzato Andrea Damante, è arrivata la volta della ...

FRANCESCO TOTTI/ ILARY BLASI : "Dopo l'addio alla Roma l'ho adottato - pulisce pure..." : Ilary Blasi parla di FRANCESCO TOTTI a Verissimo. "Dopo l'addio alla Roma l'ho adottato, pulisce pure...", ha scherzato. E sul futuro del marito rivela...

Francesco Totti e ILARY BLASI in crisi? «Abbiamo iniziato a baciarci solo da due anni» : Sono una delle coppie più famose ed amate d'Italia, eppure non tutto di ciò che viene raccontato corrisponde realmente a ciò che avviene all'interno della loro splendida...

Verissimo : ILARY BLASI fa una battuta clamorosa su Francesco Totti : Verissimo, Ilary Blasi: “Gliela appoggio sempre”. Silvia Toffanin spiazzata Si vede che Ilary Blasi e Silvia Toffanin sono amiche da anni. Grande complicità, sane risate e battute una dietro l’altra durante l’intervista che la signora Totti ha rilasciato nella prima puntata della nuova edizione di Verissimo. Un’estate all’insegna della serenità, della famiglia e soprattutto dell’amore con Francesco ...

ILARY BLASI pronta per Euro Games. Platinette : “Corre dei rischi” : Eurogames, Platinette su Ilary Blasi: “Per lei si apre una stagione di ombre” Nella sua rubrica su DiPiù, Platinette questa settimana ha parlato di Ilary Blasi e del suo nuovo impegno su Canale5 intitolato EuroGames. Per la conduttrice romana, che ha detto addio al Grande Fratello Vip dopo tre stagioni di grande successo, si aprirebbe – a detta dell’opinionista – “una stagione con ombre piuttosto che con ...

Verissimo - da Antonella Clerici a ILARY BLASI : super ospiti da Silvia Toffanin : Verissimo sta per tornare. Silvia Toffanin, per questa nuova stagione televisiva, è pronta a interessanti interviste e grandi esclusive. E, per i primi ospiti, ha pensato a due grandi nomi: Antonella Clerici e Ilary Blasi. Dopo ben tredici anni alla guida di Verissimo, Silvia Toffanin sa bene quali sono i gusti del pubblico e, per la prima puntata della nuova stagione televisiva, ha voluto interviste esclusive ed emozionanti. Dopo il no della ...

Eurogames - Rosanna Vaudetti : "ILARY BLASI conduttrice adatta - spigliata e ironica" : Prima ad apparire a colori nella televisione italiana, annunciatrice dei programmi Rai dal 1961 al 1998, Rosanna Vaudetti è stata contattata dal settimanale Spy in occasione della partenza di Eurogames. La trasmissione di Canale 5 è la riedizione di Giochi senza frontiere, di cui la presentatrice detiene il record per aver condotto più edizioni della trasmissione di qualunque altra conduttrice. Il programma partirà il prossimo 19 settembre e ...

ILARY BLASI - tuta trasparente e lato B in primo piano : “Uno spettacolo” : Ci siamo. È quasi tutto pronto per “Eurogames”, il reboot di “Giochi senza frontiere” che torna in tv dopo un’assenza di 10 anni e sarà guidato da Ilary Blasi e Alvin. Salvo cambiamenti dell’ultim’ora, scrive Tv Blog, il programma andrà in onda il giovedì sera a partire dalla seconda metà di settembre.--E dopo un breve promo che abbiamo visto questa estate su Canale 5, ne arriva uno nuovo con i conduttori Ilary Blasi e Alvin che si ritrovano a ...

ILARY BLASI seduce Instagram con la tuta trasparente : Ilary Blasi ha lasciato tutti senza fiato condividendo sul suo profilo Instagram il suo look serale. La moglie di Francesco Totti si è fatta ritrarre di spalle mentre indossa una tuta scintillante a fantasia che lascia la schiena nuda quasi fino al lato B. Ma la mise conturbante nasconde un altro segreto. La stoffa di tulle nero è trasparente e gioca sul vedo-non vedo, lasciando intravvedere i glutei perfetti e scolpiti della bella Ilary. ...

Eurogames - il promo con ILARY BLASI e Alvin (VIDEO) : Tutto è pronto o quasi per Eurogames, il reboot di Giochi senza frontiere che torna in tv dopo un'assenza di 10 anni. Tanta la curiosità anche alla luce del suo approdo su un'emittente che non vedeva giochi di questo calibro dalle edizioni di Buona Domenica dei primi anni '90. Ilary Blasi su Eurogames: “L’ho proposto io a Mediaset” Le prime dichiarazioni di Ilary Blasi su Eurogames, il reboot di ...

Francesco Totti - al lunapark con Isabel. ILARY BLASI preoccupata : «Amò tienila». Il tenero video fa il giro del web : Francesco Totti, al lunapark con Isabel. Ilary Blasi preoccupata: «Amò tienila». Il tenero video fa il giro del web. L’ex capitano della Roma ha trascorso un pomeriggio al lunapark dell’Eur a Roma, con i figli Isabel e Cristian e la moglie Ilary Blasi. Totti ha postato alcune stories su Instagram che in pochi minuti hanno fatto il giro del web. Nel tenero video, papà Francesco è accanto alla piccola Isabel su una sorta di mini ...

ILARY BLASI i figli tornano a scuola e lei fa un ballo liberatorio : I figli di Ilary Blasi ricominciano ad andare a scuola e la Blasi regala ai followers un balletto. Dopo l’estate in famiglia, è tempo di ricavarsi un po’ di tempo per sè stessi, infatti nelle stories di “Istagram” fa un siparietto molto divertente sulla colonna sonora di YMCA, la celebre canzone dei Village People. Poco prima Ilary aveva pubblicato una foto con i suoi figli più grandi di spalle mentre zainetto in spalla si accingono ...

Totti - casa devastata dopo il temporale. ILARY BLASI pubblica il video del giardino distrutto : Le forti raffiche di vento e pioggia di ieri hanno causato danni anche in casa Totti. Ilary Blasi ha mostrato sul suo profilo Instagram le immagini del giardino devastato dalla furia del maltempo. La bufera, spiega la conduttrice, ha distrutto il tappeto elastico dei bambini e sradicato molte delle piante presenti. E tutto in poco tempo. dopo la pioggia, però, è tornato il sereno. Questa mattina, infatti, dopo la conta dei danni, a ...

