Il GP d’Italia 2019 in immagini

Classifica F1 - Mondiale piloti 2019 dopo il GP d’Italia : Hamilton sempre più vicino al titolo - Leclerc passa Vettel : Charles Leclerc fa esplodere Monza e tutti i tifosi della Ferrari con una vittoria sensazionale nel Gran Premio d’Italia 2019 di Formula Uno. Il monegasco ha centrato il secondo successo consecutivo davanti a Bottas e Hamilton che mantiene 63 punti di vantaggi sul compagno di team, per un sesto titolo iridato che ormai è ad un passo. In casa Ferrari Leclerc supera Vettel che chiude 14esimo con zero punti. Di seguito la Classifica del ...

F1 - classifica mondiale costruttori 2019 dopo il GP d’Italia 2019 : Mercedes sempre più vicina al titolo - +154 sulla Ferrari : Charles Leclerc ha vinto in maniera incredibile il secondo Gran Premio consecutivo a Monza, riportando una Ferrari sul gradino più alto del podio in Italia dalla prima volta dal 2010. Mercedes allunga tuttavia ulteriormente nel mondiale e porta il suo margine a 154 sulle rosse che hanno perso oggi un protagonista con l’errore di Sebastian Vettel. Reagisce invece la Renault con i miglior weekend degli ultimi difficili anni e si riporta ...

L’impegno degli impianti frenanti al GP d’Italia 2019 : F1 è sinonimo di velocità e la velocità trova la sua massima espressione all’Autodromo Nazionale Monza, sede del GP d’Italia, 14° round 2019. ? Universalmente conosciuta come “Tempio della velocità”, la pista brianzola (si trova a 15 km da Milano) è stata costruita nel 1922 per ospitare il Gran Premo d’Italia. ?Con 68 GP disputati, […] L'articolo L’impegno degli impianti frenanti al GP d’Italia 2019 sembra essere il ...

VIDEO F1 - i momenti salienti delle FP2 del GP d’Italia 2019 : Leclerc ancora protagonista - Mercedes veloci sul passo : La seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2019 è stata ancora una volta condizionata dalla pioggia, ma un Charles Leclerc davvero determinato ha ripetuto la grande performance del mattino chiudendo in testa anche le FP2. Il monegasco ha firmato il miglior tempo in 1’20?978 nell’iniziale finestra di pista asciutta davanti a Lewis Hamilton (+0.068) e al compagno di squadra Sebastian Vettel (+0.201). Quarto Valtteri ...

Gp d’Italia 2019 - Leclerc sogna il trionfo a Monza : Il Gran Premio d2019;Italia a Monza arriva nel momento migliore della Ferrari, tornata a sognare grazie al successo di Charles Leclerc, domenica scorsa a Spa. La vittoria del giovane pilota monegasco in Belgio rilancia le ambizioni della Rossa nella gara di casa, giunta alla novantesima edizione proprio nelle settimane in cui la Scuderia Ferrari festeggia i 90 anni di vita (il 16 novembre 1929 Enzo Ferrari fondò la sua prima squadra, che ...

F1 - le 5 risposte che dovrà darci il GP d’Italia 2019 a Monza : Dopo la splendida vittoria di Charles Leclerc a Spa-Francorchamps, il Mondiale 2019 di Formula Uno si sposta in Italia per la tappa di Monza. Sulla pista lombarda è tutto pronto per il 14esimo appuntamento stagionale, con la Ferrari che proverà a regalare una gioia (che manca ormai dal 2010) al proprio pubblico dopo aver rotto il digiuno in fatto di successi in Belgio. Gli spunti non mancheranno nel corso del prossimo fine settimana su una pista ...

Presentato il GP d’Italia 2019. Con un passo verso il rinnovo : La sala stampa Tazio Nuvolari ha accolto come da tradizione la presentazione del GP d’Italia, che in questo 2019 sarà ancora più speciale, visto che compie 90 anni. A fare gli onori di casa, i Presidenti ACI Angelo Sticchi Damiani, di Regione Lombardia Attilio Fontana, di Automobile Club Milano Geronimo La Russa, di Autodromo Nazionale […] L'articolo Presentato il GP d’Italia 2019. Con un passo verso il rinnovo sembra essere ...

Reginetta d’Italia 2019. Ai primi posti le siciliane Alice Catalano e Anna Amore : Reginetta d’Italia 2019. Ai primi posti le siciliane Alice Catalano, di Gela e Anna Amore, di Caltagirone

Ciclismo : Richard Carapaz correrà per il Team Ineos. Il vincitore del Giro d’Italia 2019 ha firmato un contratto triennale : Un periodo ricco di notizie quello relativo al “ciclomercato”. Dopo le tante voci e considerazioni, è arrivata l’ufficialità del passaggio al Team Ineos di Richard Carapaz, vincitore del Giro d’Italia 2019. Il corridore ecuadoriano lascia, quindi, la Movistar per sposare il progetto di una formazione di grande rilievo nel panorama internazionale, annoverante tra le sue fila ciclisti del calibro di Egan Bernal (vincitore ...

Pantelleria è mare 5 Vele più bello d’Italia e arriva il Passitaly 2019 : Tra la Sicilia e l’Africa c’è un’isola dall’aspetto selvaggio, dal cuore di fuoco e dall’animo che profuma di vigne: Pantelleria. Il grande vulcano di Pantelleria è uno dei luoghi più belli della Sicilia ed è diventata nel tempo una ricercata metela turistica per chi ama il mare incontaminato, la cucina e il buon vino. Il mare di Pantelleria è uno dei più belli della Sicilia. Al porto sventola la bandiera gialla di ...

Vuelta a España 2019 - Davide Formolo : il miglior azzurro in classifica. Dove può arrivare il Campione d’Italia? : Primo arrivo in salita della Vuelta a España 2019, e primi grandi responsi. Se la vittoria di tappa è andata ad Angel Madrazo e la maglia rossa è tornata sulle spalle di Miguel Angel Lopez, contemporaneamente i tifosi italiani hanno iniziato ad aguzzare la vista sulle punte azzurre tracciando già un piccolo bilancio. E così ecco che il primo azzurro al traguardo dell’Observatorio Astrofísico de Javalambre è stato il Campione italiano ...

Vuelta a España 2019 : Richard Carapaz non sarà al via! Fatale la caduta di domenica al vincitore del Giro d’Italia - Rojas al suo posto : Finisce ancor prima di cominciare la Vuelta a España di Richard Carapaz. L’ecuadoriano, vincitore quest’anno del Giro d’Italia, non recupera in tempo utile dalla caduta nel Criterium Profronde van Etten-Leur, in Olanda. A comunicarlo in via ufficiale è la Movistar. L’incidente in questione, domenica scorsa, gli è costato numerose contusioni e ferite, in particolare a una spalla. L’assenza di fratture non è stata ...

Vuelta a España 2019 : il montepremi a confronto con Giro d’Italia e Tour de France. Cifre bassissime : Sabato 24 agosto inizierà la Vuelta di Spagna 2019, l’ultimo Grande Giro della stagione ciclistica che regalerà grande spettacolo ed emozioni uniche a tutti gli appassionati per tre settimane. Si preannuncia una bella lotta per la conquista della maglia rossa con Richard Carapaz a caccia del bis dopo il trionfo al Giro d’Italia, l’ecuadoriano se la dovrà vedere col compagno di squadra Nairo Quintana, col Campione del Mondo ...

Vuelta a España 2019 - Richard Carapaz per la conferma dopo il Giro d’Italia. L’ecuadoriano sarà uno dei principali favoriti : Mancano poche ore alla partenza della Vuelta a España 2019, che prenderà il via sabato 24 agosto da Salinas de Torrevieja con una cronosquadre, per poi concludersi dopo tre settimane intense, senza un attimo di respiro, nella capitale spagnola Madrid; quest’ultima incoronerà sul podio di Plaza Cibeles il vincitore della settantaquattresima edizione della corsa a tappe iberica. Tra i grandi favoriti per la conquista della maglia amarillo ...