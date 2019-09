Goffredo Bettini rilancia Alleanza M5S-Pd ovunque

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 14 settembre 2019) Il suo intervento è stato importante per dare il via al cantiere del Conte bis, al punto da prendere il nome di “lodo”. Mae guarda a un futuro di alleanze fra il Movimento 5 stelle e il Partito Democratico. In un’intervista al Corriere della Sera, l’esponente dem afferma che l’tra i due partiti “deve maturare, progredire. Non sarà semplice, ovviamente”. Ma ora Pd e M5S “devono dialogare, superare le reciproche pregiudiziali, mischiare i loro rispettivi elettorati. Solo allargando il campo democratico si può sfidare Salvini”.“Fosse per me, andrebbe fatto. Tuttavia non possiamo calare dall’alto uno schema che rischia di essere improvvisato. Bisogna valutare la maturità dei processi unitari situazione per situazione, senza forzature e ...

