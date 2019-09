Fiorentina – Commisso sogna in grande | “un gol di Chiesa alla Juventus? Sarebbe

Fiorentina-Juventus - Commisso non vede l’ora : “Un gol di Chiesa sarebbe bellissimo” - e parla di Ribery : Oggi pomeriggio alle 15, Fiorentina-Juventus apre il terzo turno di Serie A. C’è attesa per una sfida che, specie per la squadra viola, è molto sentita, a maggior ragione dopo una partenza negativa. Nella serata di ieri è atterrato in città il patron dei toscani Rocco Commisso. Queste le sue parole. “Mi aspetto che Fiorentina-Juventus sia una bellissima partita, rispetto per tutti, che la nostra squadra dia tutto e poi quel che ...

Fiorentina-Juventus - Commisso sbotta : “Dico no - questo va contro i miei principi” : Commisso- La Fiorentina continua ad instaurare un grandissimo rapporto con il suo nuovo presidente e si prepara ad una stagione da vera protagonista. Dopo aver mantenuto la promessa dalla conferma di Chiesa, il neo presidente viola, intervistato dai colleghi del “Corriere dello Sport”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sui cori […] L'articolo Fiorentina-Juventus, Commisso sbotta: “Dico no, ...

Fiorentina - Commisso : “Sono deluso - ecco perché. Vi dico chi stavamo per prendere” - retroscena su Castrovilli : E’ tra i personaggi più nominati, da un po’ di mesi a questa parte, in Serie A. Rocco Commisso è ‘nuovo’ nell’ambiente calcio italiano. Lui che in Italia ci è nato, ha fatto le fortune in America e poi di nuovo in Italia ha deciso di investire. La Fiorentina nel suo destino, per cui ha grandi progetti. ecco uno spaccato dell’intervista esclusiva concessa al Corriere dello Sport. “Cosa ho imparato ...

Fiorentina - Commisso e l'iter per lo scudetto : ‘Il rinnovo di Chiesa e poi lo stadio’ : Interessanti le parole di Rocco Commisso delle ultime ore, il quale non ha mancato nuovamente di parlare a 360 gradi sull’argomento Fiorentina. Il proprietario della squadra viola ha un carisma e un’energia contagiose e Firenze lo ama alla follia. Nelle scorse ore ha voluto parlare di un iter che potrebbe portare, in qualche anno, la propria squadra ai massimi livelli del calcio italiano. Tutto starebbe nel trattenere i giocatori migliori e nel ...

Fiorentina - Commisso svela : “Montella ha la mia fiducia. Vendere Chiesa? Le bandiere bisogna tenerle” : Il presidente della Fiorentina ha parlato di Montella e del futuro di Chiesa, confermando che resterà in viola Rocco Commisso non ha intenzione di cambiare, il numero uno della Fiorentina conferma la fiducia a Vincenzo Montella, nonostante le due sconfitte subite nelle prime giornate di campionato. Jennifer Lorenzini/LaPresse Il patron italo-americano va avanti per la sua strada, non facendosi influenzare dai risultati, essendo felice per ...

Fiorentina - Commisso rivela : “Sono stato tifoso bianconero ma ora…” : ”Le bandiere si tengono, non si possono crescere i propri talenti e poi cederli quando sono buoni, Vorrei quindi tenere Chiesa a lungo ma ora pensiamo mese dopo mese”. Così Rocco Commisso nel corso di un’intervista rilasciata a Sky la scorsa settimana, prima di rientrare negli Stati Uniti, e andata in onda oggi. ‘‘Per adesso sono qui per guardare e imparare ma un domani vorrei vincere qualcosa e ciò non è ...

Fiorentina - Commisso sul futuro di Montella. Su Ribery : “Presentazione un’americanata? Io in mezzo alla gente” : “Montella ha la mia fiducia e credo che farà bene se gli diamo tempo”. Queste le parole del presidente della Fiorentina Rocco Commisso in un estratto della lunga intervista concessa a Sky Sport. A proposito della presentazione di Franck Ribery al Franchi, il numero uno viola ha detto: “L’hanno chiamata una americanata, ma io vado in mezzo alla gente. Non c’è niente di male. E’ importante che anche i ...

Fiorentina - clamoroso retroscena sulla cessione : patto di… ‘Chiesa’ tra i Della Valle e Commisso : Un clamoroso retroscena in merito alla cessione Della Fiorentina è emerso quest’oggi dalle pagine del Corriere Della Sera. Secondo il noto quotidiano, infatti, i Della Valle ex proprietari ed il nuovo patron Rocco Commisso avrebbero stretto una sorta di patto mettendo in mezzo Federico Chiesa. “Commisso – si legge – non se l’è sentita di presentarsi cedendo il suo miglior giocatore. Sarebbe stato difficile ...

Fiorentina - Commisso show : la gara contro la Juve - il futuro di Chiesa e lo stadio : “Saro’ al ‘Franchi’ per Fiorentina-Juventus, ora pero’ devo tornare in America per affari. Dalla squadra al mister, da Prade’ a Joe Barone, tutti hanno il mio supporto. Almeno fino ad oggi (ride, ndr.)”. Sono le dichiarazioni del presidente e proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, in un’intervista concessa al quotidiano ‘Corriere Fiorentino’. “Come ho fatto per ...

Fiorentina - Commisso scatenato : l’avvio difficile - Chiesa bacchettato - poi invita Berrettini al Franchi : “Se mi aspettavo un inizio così difficile? Ci può stare, pensiamo un giorno alla volta. Datemi tempo, ciò che ho chiesto dal primo giorno. La squadra è stata fatta, è completa, ad oggi per fortuna non ci pensa nessuno”, quanto a “Chiesa ha giocato bene e gioca sempre bene ma deve segnare ogni tanto”. Lo ha detto il nuovo presidente della Fiorentina Rocco Commisso stasera mentre a Firenze ha ricevuto il Torrino ...

Fiorentina - Commisso sullo stadio : «Incontro positivo» : «Io sono stato rispettoso con tutti e loro lo sono con me. L’accoglienza è stata fenomenale, non si può fare però tutto in un giorno. L’incontro è stato positivo». Così ha parlato il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, dopo un incontro stamani a Palazzo Pitti per discutere del restyling dello stadio Artemio Franchi. All’incontro hanno […] L'articolo Fiorentina, Commisso sullo stadio: «Incontro positivo» è stato ...

Stadio Fiorentina - parla Commisso : importanti indicazioni dal numero uno viola : “Io sono stato rispettoso con tutti e loro lo sono con me. L’accoglienza e’ stata fenomenale, non si puo’ fare pero’ tutto in un giorno. L’incontro e’ stato positivo”. Sono le dichiarazioni del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, dopo un incontro stamani a Palazzo Pitti per discutere del restyling dello Stadio Artemio Franchi, insieme al soprintendente Andrea Pessina e al sindaco di ...

Fiorentina - la città toscana inventa la ‘pizza Commisso’ : A Firenze è febbre Commisso. Il nuovo patron viola ha colpito il cuore dei tifosi con i suoi modi seri e genuini, tornando a far respirare un entusiasmo che non si respirava da tempo. E, in attesa che la squadra possa iniziare a far bene in campo, nella città toscana viene inventata una nuova pizza: la ‘pizza Commisso‘ per l’appunto. E’ presente anche questa pizza allo stand del ristorante-pizzeria di Sesto ...

Fiorentina - le verità di Commisso : “terremo Chiesa il più a lungo possibile. Juventus? Non fa bene al calcio italiano” : Rocco Commisso parla del futuro di Chiesa e rifila una stoccata alla Juventus: bianconeri modello aziendale da imitare, ma il loro dominio non fa bene al calcio italiano La pausa per le nazionali è il momento per fare il punto della situazione post mercato, aggiustare eventuali criticità delle prime due giornate di campionato e prepararsi al meglio per la ripresa dopo la sosta. La Fiorentina, dopo un inizio stentato nel quale sono arrivate ...