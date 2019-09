Conte contestato ad Accumoli da Area Rieti con uno striscione | ' Venduto per una poltrona'

Parla Federica - insultata per aver Contestato Salvini : "Ho avuto paura - ma lo rifarei" : La giovane contro la presenza del leader della Lega durante una festa dedicata ai bambini. Cori e insulti sull'aspetto fisico. Tra le persone che hanno provato a strapparle il cartello anche una consigliera comunale leghista. Bargi (Lega): "Condanno violenza verbale, ma io non...

La Camera vota la fiducia a Conte : 343 sì | Il premier Contestato duramente in Aula : Il premier in mattinata aveva illustrato il programma di governo che punterà sull'ambiente a partire da una legge contro le trivelle. Sterilizzazione dell'Iva e riforma fiscale con carcere per i grandi evasori altri due punti qualificanti. Conte ha ribadito la collocazione atlantica ed europea del governo

La Camera vota la fiducia a Conte : 343 sì. «Elezioni? Sarebbe stato irresponsabile». Il premier Contestato a Montecitorio : premier Contestato durante la replica agli interventi dei gruppi. Scontro con i deputati del Carroccio: «Avete sbagliato giuramento». Salvini: «Se salta Quota 100 non li facciamo più uscire dal palazzo». Il voto previsto per le 21.30

Governo - diretta : sì alla fiducia al Conte bis alla Camera con 343 sì 263 no Il premier Contestato da Lega e Fdi : «Andare al voto da irresponsabili» : Via libera dalla Camera alla fiducia al Governo Conte bis al termine di un dibattito durato tutto il giorno e con qualche momento di tensione. Sono stati 343 i sì alla fiducia e 263 i no dei...

Voto di fiducia in corso - Conte contestato durante la replica : "M5s è stato tradito - Lega voleva poltrone" | "Implementeremo il Reddito di cittadinanza" : Il premier in mattinata aveva illustrato il programma di governo che punterà sull'ambiente a partire da una legge contro le trivelle. Sterilizzazione dell'Iva e riforma fiscale con carcere per i grandi evasori altri due punti qualificanti. Conte ha ribadito la collocazione atlantica ed europea del governo

Governo - diretta : Conte contestato - bagarre in aula. «Lega coerente a sue convenienze. Elezioni? Da irresponsabili» : È finito alle 12.35 il discorso alla Camera del premier Giuseppe Conte che aveva preso la parola alle 11.10. Quattordici le interruzioni sopportate dal primo ministro, con il presidente...

Conte contestato da Lega e Fdi alla Camera. «Cambiare patto di stabilità Ue» : È finito alle 12.35 il discorso alla Camera del premier Giuseppe Conte che aveva preso la parola alle 11.10. Quattordici le interruzioni sopportate dal primo ministro, con il presidente...

Governo Conte 2 - il neo ministro Patuanelli (M5s) avvicinato da un Contestatore : “Dovevamo votare - venduti” : Contestazione isolata nei confronti del neo ministro allo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, poco prima di un collegamento televisivo: “Venduti, dovevamo andare a votare” gli ha urlato un uomo a pochi metri di distanza riferendosi alla nascita del secondo Governo guidato da Giuseppe Conte, sostenuto da 5 stelle e Pd. Intorno all’esponente del M5s, in ogni caso, c’erano poliziotti e carabinieri e la Contestazione si è ...