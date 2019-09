Bimbo precipita dal balcone | lo salva un giovane al volo

Aereo precipita al passo del Sempione : tre morti tra cui un Bimbo : Il Piper precipitato era diretto in Italia. Il velivolo è bruciato a lungo e i pompieri hanno faticato per avere la meglio...

Cortina d’Ampezzo : precipita per otto metri dalla parete di arrampicata - grave Bimbo di 6 anni : grave incidente a Cortina d’Ampezzo. Un bambino di 6 anni, residente nella zona di Conegliano Veneto, è precipito da otto metri dopo una rovinosa caduta dalla parete della palestra di roccia “Lino Lacedelli” nella località sciistica delle Dolomiti. Il piccolo è stato soccorso dal 118 e poi è stato trasportato dall’elicottero del 118 all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Non sarebbe comunque in ...

Bimbo DI 2 ANNI SFONDA ZANZARIERA E PRECIPITA/ Firenze - 'condizioni disperate' : BIMBO di 2 ANNI PRECIPITA dalla finestra dopo aver SFONDAto ZANZARIERA: drammatico incidente in un agriturismo di Montespertoli, Firenze,.

Firenze - Bimbo precipita da 6 metri di altezza in agriturismo : è grave : Firenze, bimbo precipita da 6 metri di altezza in agriturismo: è grave Un bambino inglese di due anni, in vacanza con la famiglia in una struttura a Montespertoli, è salito su un letto e sporgendosi dalla finestra ha rotto la zanzariera cadendo nel vuoto. Ora è ricoverato all'ospedale pediatrico Meyer in prognosi ...

Bimbo di 2 anni precipita dalla finestra : Firenze, 19 ago. (AdnKronos) – Un bambino inglese di due anni e mezzo, ospite con la propria famiglia in un agriturismo in via colle di Montalbino nel comune di Montespertoli, in provincia di Firenze, è precipitato dalla finestra facendo un volo di sei metri. Soccorso dal 118, è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale pediatrico Meyer. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Montespertoli. L’incidente è ...

Londra - fuori pericolo il Bimbo precipitato dalla terrazza della Tate : Quanto alla indagini, prende corpo stando alle testimonianzeriporTate dai giornali l'ipotesi del gesto d'uno squilibrato

Londra - Bimbo precipita dal 10° piano della Tate Modern Gallery : è grave. I testimoni : “E’ stato spinto”. Arrestato un 17enne : Un bambino di 6 anni è precipitato dal decimo piano della Tate Modern Gallery di Londra. Il piccolo, schiantatosi sul tetto al quinto piano dell’edificio, è stato ricoverato in condizioni critiche in ospedale, dove è stato trasferito in elicottero. La polizia ha individuato e arrestato un 17enne che potrebbe averlo spinto. Gli inquirenti, infatti, hanno ascoltato diversi testimoni e, a quanto apprendono i media britannici, nulla suggerisce ...

Cina - Bimbo precipita dal sesto piano ma i vicini lo salvano : Il piccolo, probabilmente dopo aver scavalcato la ringhiera del balcone, ha tentato di risalire ma è precipitato. I vicini, allarmati dalle urla, gli hanno salvato la vita. Si teneva aggrappato a una ringhiera, al sesto piano di un edificio a Chongqing, nella parte sud occidentale della Cina. Ma poi è caduto nel vuoto. Ma, fortunatamente, a salvarlo sono stati i vicini di casa, che lo aspettavano a piano terra con una coperta tesa. A riportare ...