Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 14 settembre 2019) Un pezzo della giunta di Nicola Zingaretti trasloca al, e per la Regionesi torna a parlare di. Gian Paolo Manzella, nuovo sottosegretario al Mise e Lorenza Bonaccorsi, al Mibac, lasceranno rispettivamente gli assessorati allo Sviluppo economico e al Turismo. Due caselle di peso che, almeno secondo i boatos degli ultimi giorni, potrebbero finire per essere riempite da 'tecnici' non sgraditi al M5s. Un segno di avvicinamento, sulla falsariga delgiallo-rosso e a valle di un dialogo gia' rodato alla Pisana, da interpretare pero' in un'ottica piu' generale, guardando alle future Regionali. In Regione l'atteggiamento del M5s, almeno al momento, sembra di prudenza: gia' la neonata alleanza nazionale non e' stata facilissima da digerire per tutta la base. Se poi si aggiunge un sistema elettorale, quello delle Regioni, molto diverso dal parlamentarismo dello ...

ilfogliettone : Assessori del Lazio al governo Conte 2, ora manovre rimpasto - - rosanna66886427 : @and_america Ma non è che gli assessori saranno del M5S? - rosanna66886427 : RT @and_america: Tre assessori della Giunta Zingaretti nominati sottosegretari del governo Conte. Siamo passati dal Giglio magico a Lupa as… -