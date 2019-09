Verissimo | anticipazioni e ospiti del 14 settembre

Fonte : ilnotiziangolo

(Di venerdì 13 settembre 2019)riparte da questo sabato con la sua stagione 2019, sotto la guida della conduttrice storica Silvia Toffanin. La prima puntata potrà contare sull’intervento di tantiattesi, pronti a raccontare e raccontarsi. L’appuntamento come sempre è su Canale 5 a partire dalle 16:00 circa: la tredicesima stagione disi prepara ad accendere in particolare i riflettori su Antonella Clerici. Chi vedremo nella prima puntata di2019 Una delle primedisarà Antonella Clerici. Il volto storico de La prova del cuoco ha ormai voltato pagina e lasciato il programma culinario in altre mani. Sarà per la prima volta ospite della Toffanin e si racconterà in esclusiva. Si parlerà anche della malattia che ha colpito solo qualche mese fa Sinisa Mihajlovic. In studio ci saranno infatti le due figlie Virginia e Viktorija, che parleranno per la prima ...

