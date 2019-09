Ue | primo incontro tra David Sassoli e Gentiloni commissario

Attesa a P.Chigi per l'incontro di Conte con Di Maio e Zingaretti | Live | primo vertice M5s-Pd : manca ancora l'intesa : Il segretario dem al Nazareno per vedere i big del partito. Nel tardo pomeriggio dovrebbe esserci un incontro con il capo politico M5s. Al vertice potrebbero prendere parte anche Casaleggio e Grillo

Governo : primo incontro M5S-Pd clima positivo : Governo: primo incontro M5S-Pd clima positivo. "Il clima che si e' delineato nel corso dell'incontro con il M5S è stato costruttivo

Governo - Di Maio : «Si fa come diciamo noi oppure salta tutto». Concluso primo incontro Pd-M5S : Governo, «Niente di insormontabile», dice il Pd. «Dal taglio dei parlamentari dipende il dialogo», replica il M5S al termine dell'incontro dalle 14.15 alle 16 alla Camera...

Governo - Di Maio : «Si fa come diciamo noi oppure salta tutto». Concluso primo incontro Pd-M5S : Governo, «Niente di insormontabile», dice il Pd. «Dal taglio dei parlamentari dipende il dialogo», replica il M5S al termine dell'incontro dalle 14.15 alle 16 alla Camera...

primo incontro tra 5S e dem - Delrio ottimista : convergenze ampie - incontro positivo : Zingaretti in mattinata ha riunito alcuni dirigenti del partito. Orlando: la trattativa non si incaglierà sul taglio dei parlamentari

Crisi governo : terminato primo incontro Pd-M5S. I dem : «Bene - oltre aspettative» : Il capogruppo Andrea Marcucci: «Riunione positiva». Il Movimento: «Clima costruttivo». Si lavora «in modo da arrivare martedì con un programma condiviso»

Al via il primo incontro tra 5S e dem. Salvini : “Farò di tutto per evitare che il Pd torni al governo” : Zingaretti in mattinata ha riunito alcuni dirigenti del partito. Orlando: la trattativa non si incaglierà sul taglio dei parlamentari

Alle 14 il primo incontro tra Pd e M5S Renzi attacca Gentiloni. Di Maio : guerre di audio - ma conta taglio parlamentari : L’ex premier ha preso di mira il presidente del Pd e ha poi minacciato: «Non è detto che il Pd arrivi tutto insieme Alle elezioni»

Crisi di governo - via alle trattative per il governo tra M5s e Pd. Oggi alle 14 il primo incontro tra i capigruppo – LA DIRETTA : È il giorno dell’incontro tra i capigruppo di M5s e Pd. Ancora ignoto il posto dove i grillini Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli e i dem Andrea Marcucci e Graziano Delrio (più i vicesegretari Andrea Orlando e Paola De Micheli) si siederanno attorno a un tavolo per iniziare a trattare. L’incontro è programmato alle 14. Dalle 8 e 40 il segretario Nicola Zingaretti e il suo vice Orlando sono nella sede del Nazareno dalle 8 e 40 ...

Il primo incontro fra Meghan e Kate? È avvenuto nel 2014 - : Carlo Lanna Come si sono conosciute Meghan Markle e Kate? É avvenuto nel 2014 attraverso le pagine di un magazine americano, una foto virale conferma il pettegolezzo Oggi sono le cognate più in vista della famiglia reale inglese, sono mogli, madri e duchesse. Su Meghan Markle e su Kate Middleton da tempo circolano voci di dissidi e litigi che avrebbero anche logorato il rapporto fra Harry e William. Niente di tutto questo però è ...

Gianni Morandi dedica social per i 25 anni dal primo incontro con Anna : Gianni Morandi ha incontrato per la prima volta Anna Dann venticinque anni fa ed è stato un vero colpo di fulmine quello per la donna che sarebbe poi diventata sua moglie. E proprio per celebrare l’anniversario di quel giorno, il cantante ha scelto i social per condividere con la sua partner e con i follower una dichiarazione d’amore in piena regola. “Anna, sono passati 25 anni da quando ti ho conosciuta ed è cominciata la ...

Gianni Morandi e la dedica social per i 25 anni dal primo incontro con Anna : Gianni Morandi ha incontrato per la prima volta Anna Dann venticinque anni fa ed è stato un vero colpo di fulmine quello per la donna che sarebbe poi diventata sua moglie. E proprio per celebrare l’anniversario di quel giorno, il cantante ha scelto i social per condividere con la sua partner e con i follower una dichiarazione d’amore in piena regola. “Anna, sono passati 25 anni da quando ti ho conosciuta ed è cominciata la nostra storia d’amore. ...

Rugby - test match estate 2019 : Irlanda-Italia primo incontro verso la Coppa del Mondo : Parte la serie di quattro test match della Nazionale italiana di Rugby: prima gara in trasferta per gli azzurri, che domani, sabato 10 agosto, a Dublino, sfideranno l’Irlanda nel primo incontro in preparazione alla Coppa del Mondo. Alle ore 15.00 italiane, le 14.00 locali, gli italiani affronteranno una formazione che non superano dal lontano 2013. Sono 26 infatti i precedenti tra azzurri e verdi, con quattro affermazioni del Bel Paese e ...

RISULTATI COPPA ITALIA/ Diretta gol live score : al via il primo incontro! - 1turno - : RISULTATI COPPA ITALIA: la Diretta gol live score delle partite, in programma oggi domenica 4 agosto e valide per il 1turno preliminare.