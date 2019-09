Roma-Istanbul Basaksehir | Europa League | partita in chiaro su TV8 giovedì 19 settembre

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 13 settembre 2019) Lasfiderà l’İstanbul Başakşehir nella 1ª giornata del Gruppo J di. I giallorossi ospiteranno la squadra turca allo Stadio Olimpico alle ore 21.00 di192019. Non sarà un avversario semplice da affrontare, perché in rosa vanta giocatori di esperienza. Tra i ragazzi di Okan Buruk figurano anche delle vecchie conoscenze della Serie A come Robinho, che ha militato per alcune stagioni nel Milan, ed Eljero Elia, una meteora nella Juventus. In rosa ci sono poi giocatori con un passato blasonato, ma ormai in fase calante nella loro carriera, come ad esempio Arda Turan, Demba Ba o Gaël Clichy. La squadra di Paulo Fonseca non dovrà quindi sottovalutare l’avversario. Sulla carta laè più forte, ma nelle partite europee siamo stati spesso abituati a vedere sorprese. Nell’attesa di scoprire cosa accadrà in campo, ricordiamo che latrae ...

