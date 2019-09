Monica Leofreddi | Fiera di non essermi piegata al ritocchino

Monica Leofreddi mi piacerebbe tornare in tv non dipende da me : La giornalista Monica Leofreddi su “Instagram” ha voluto rispondere ai tanti fan che ogni giorno le scrivono per sapere quando potranno rivederla in tv, spiega che la cosa non dipenda affatto da lei: “Mi mancate. In molti con affetto mi scrivete ‘manchi dalla tv’ oppure ‘quando torni con un tuo programma?’ Io rispondo sempre NON dipende DA ME” – ha spiegato Monica Leofreddi sul suo profilo “Instagram” – “Lavoro da quando avevo 16 anni, il ...

Monica Leofreddi spiega la sua assenza dalla tv : Non dipende da me : Molti fan hanno notato che da tempo non le affidano la conduzione di un programma tutto suo. Monica Leofreddi ha fatto intendere che non si tratti di una sua scelta personale e che spera di tornare presto all'opera. Ci sono cose che non dipendono da noi e non possiamo controllare. Una lezione che anche la conduttrice Monica Leofreddi ha dovuto imparare. Da tempo infatti non si vede in tv, se non per qualche ospitata. Moltissimi fan ...

Monica Leofreddi ancora ferma ai box : "Mi mancate : il lavoro è necessità e dignità" : La televisione, certe volte, sa essere crudele. O forse semplicemente strana. Come strane (è un eufemismo) sono le scelte di certi direttori, che prediligono nomi calati da chissà quale cielo e lasciano a casa signori professionisti. Monica Leofreddi, per esempio, è una signora professionista: ha sempre dimostrato di essere professionale, empatica, brava. Questo però sembra non bastare, dato che non ha un programma tutto suo dal 2017, da ...

Monica Leofreddi mi piacerebbe tornare in tv non dipende da me : La giornalista Monica Leofreddi su “Instagram” ha voluto rispondere ai tanti fan che ogni giorno le scrivono per sapere quando potranno rivederla in tv, spiega che la cosa non dipenda affatto da lei: “Mi mancate. In molti con affetto mi scrivete ‘manchi dalla tv’ oppure ‘quando torni con un tuo programma?’ Io rispondo sempre NON dipende DA ME” – ha spiegato Monica Leofreddi sul suo profilo “Instagram” – “Lavoro da quando avevo 16 anni, il ...

Monica Leofreddi vorrei tornare in tv ma non dipende da me : Monica Leofreddi con un post su “Instagram” ha risposto ai tanti fan che ogni giorno le scrivono per sapere quando potranno rivederla in tv, spiega che la cosa non dipenda affatto da lei: “Mi mancate. In molti con affetto mi scrivete ‘manchi dalla tv’ oppure ‘quando torni con un tuo programma?’ Io rispondo sempre NON dipende DA ME” – ha spiegato Monica Leofreddi sul suo profilo “Instagram” – “Lavoro da quando avevo 16 anni, il lavoro è necessità ...

Lo sfogo di Monica Leofreddi : "Mi mancate. Vorrei lavorare - ma non dipende da me" : La conduttrice, assente dalla tv da due anni, dedica via social un messaggio ai telespettatori: "Il lavoro è dignità"