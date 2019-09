Fonte : quotidianodiragusa

(Di venerdì 13 settembre 2019) In occasione della Giornata del, in programma il 13 settembre, si registranoanche indi

quotidianodirg : Lascito solidale, iniziative in provincia di Ragusa: In occasione della Giornata del lascito solidale, in programma… - fcn_onlus : Il 13 settembre si celebra la GIORNATA INTERNAZIONALE DEL LASCITO SOLIDALE. Finalmente, disporre che dopo la morte… - il_format : Giornata Internazionale del Lascito Solidale -