Ambra Lombardo | i motivi dell’addio a Kikò Nalli | “Problemi anche nell’intimità”

(Di venerdì 13 settembre 2019) Tra gli argomenti di cronaca rosa della settimana c’èl’improvvisa rottura trae Kiko. L’ex marito di Tina Cipollari e la bella professoressa siciliana si erano innamorati pochi mesi fa durante l’ultima edizione del Grande Fratello e sembrava che la storia procedesse a gonfie vele, viste le dediche romantiche e le foto di coppia apparse per tutta l’estate. Poi, un paio di giorni fa, la notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Notizia che ha lasciato sgomentaBarbara D’Urso, che quell’amore l’ha visto nascere e crescere attraverso i suoi programmi:ha annunciato che era finita. “Lui non mi dimostra amore – ha fatto sapere la ex gieffina sui social – Mi chiede di portare pazienza e di aspettarlo dandogli il tempo di riorganizzarsi dopo la fine del suo matrimonio. Però poi bisogna passare dalle parole ai fatti, perché di telefonate ce ne ...

