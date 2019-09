Yakuza | Like a Dragon arriva nel 2020

Fonte : gamerbrain

(Di giovedì 12 settembre 2019) SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio sono felici di annunciare che l’ultimo capitolo della seriedi RGG,(titolo giapponese – Ryu Ga Gotoku 7) arriverà in Giappone il 16 gennaioper PlayStation®4, con un’uscita occidentale prevista per il. Gli attori Shinichi Tsutsumi, Ken Yasuda e Kiichi Nakai presteranno le loro voci ai principali membri del cast del gioco, con Kazuhiro Nakaya che doppierà il protagonista principale, Ichiban Kasuga.introduce un nuovo protagonista principale per la prima volta dall’inizio della serie, che ha debuttato oltre un decennio fa — Ichiban Kasuga, un membro di basso livello dellache cerca di dimostrare il proprio potenziale. Questo nuovo capitolo segue Ichiban Kasuga e il suo eterogeneo gruppo di improbabili alleati mentre tentano di raggiungere uno ...

